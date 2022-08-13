Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей

13 августа прошел главный матч тура – «Зенит» и ЦСКА. В нашем тексте перед началом футбольных выходных мы писали, что у «Зенита» больше ресурсов и возможностей вырвать три очка. Так и получилось – «Зенит» обыграл соперников со счетом 2:1.

Победа «Зенита» – логичное и во многом ожидаемое событие, хоть ЦСКА временами классно сопротивлялся и даже был близок к тому, чтобы вырвать хотя бы одно очко. Важный факт: благодаря этой победе «Зенит» продолжает беспроигрышную серию против московских команд.

Последнее поражение «Зенита» от команд из Москвы случилось 26 августа 2020 года. Тогда «Зенит» приехал в гости к «Динамо» и проиграл 0:1 (единственный мяч забил Тони Шуньич). Дальше – серия «Зенита» против московских клубов.

Сезон-2020/21:

Ничья с «Локомотивом» 0:0;

Ничья со «Спартаком» 1:1;

Победа над «Динамо» 3:1;

Победа над «Спартаком» 3:1;

Победа над ЦСКА 3:2;

Победа над «Локомотивом» 6:1.

Сезон-2021/22:

Ничья с «Локо» 1:1;

Победа над ЦСКА 1:0;

Победа над «Спартаком» 7:1;

Победа над «Динамо» 4:1;

Победа над ЦСКА 2:0;

Ничья с «Динамо» 1:1;

Победа над «Локомотивом» 3:1;

Ничья со «Спартаком» 1:1.

Сезон-2022/23:

Победа над «Локомотивом» 5:0;

Победа над ЦСКА 2:1.

То есть 11 побед и 5 ничьих. Общий счет – 43:13.

Если считать «Химки» московской командой, то серия «Зенита» растянулась на 21 матч: 15 побед и 6 ничьих. Общий счет изменится до 50:15.

Текст: Илья Егоров

Фото: телеграм-канал «Зенита»