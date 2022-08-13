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  • Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей

Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей

13 августа 2022, 19:20
54

13 августа прошел главный матч тура – «Зенит» и ЦСКА. В нашем тексте перед началом футбольных выходных мы писали, что у «Зенита» больше ресурсов и возможностей вырвать три очка. Так и получилось – «Зенит» обыграл соперников со счетом 2:1.

Победа «Зенита» – логичное и во многом ожидаемое событие, хоть ЦСКА временами классно сопротивлялся и даже был близок к тому, чтобы вырвать хотя бы одно очко. Важный факт: благодаря этой победе «Зенит» продолжает беспроигрышную серию против московских команд.

Последнее поражение «Зенита» от команд из Москвы случилось 26 августа 2020 года. Тогда «Зенит» приехал в гости к «Динамо» и проиграл 0:1 (единственный мяч забил Тони Шуньич). Дальше – серия «Зенита» против московских клубов.

Сезон-2020/21:

  • Ничья с «Локомотивом» 0:0;
  • Ничья со «Спартаком» 1:1;
  • Победа над «Динамо» 3:1;
  • Победа над «Спартаком» 3:1;
  • Победа над ЦСКА 3:2;
  • Победа над «Локомотивом» 6:1.

Сезон-2021/22:

  • Ничья с «Локо» 1:1;
  • Победа над ЦСКА 1:0;
  • Победа над «Спартаком» 7:1;
  • Победа над «Динамо» 4:1;
  • Победа над ЦСКА 2:0;
  • Ничья с «Динамо» 1:1;
  • Победа над «Локомотивом» 3:1;
  • Ничья со «Спартаком» 1:1.

Сезон-2022/23:

  • Победа над «Локомотивом» 5:0;
  • Победа над ЦСКА 2:1.

То есть 11 побед и 5 ничьих. Общий счет – 43:13.

Если считать «Химки» московской командой, то серия «Зенита» растянулась на 21 матч: 15 побед и 6 ничьих. Общий счет изменится до 50:15.

Текст: Илья Егоров

Фото: телеграм-канал «Зенита»

Источник: Бомбардир
Россия. Первая лига Россия Зенит
Комментарии (54)
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Ильяс90
1660408011
Левый офсайд и пенальти в пользу Зенита - вот и весь сказ
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oyabun
1660409023
Стыдно хвастаться деньгами. Ибо только безграничные финансовые влияния со стороны Газпрома и делают в наше время Зенит. Подобная стата не от большого ума. А где же был Зенит до Газпрома? Правильно! В глубокой **** черной... ну вы поняли. И был он никем, и звать его никак.. Если так рассуждать, то любой олигарх по определению лучше по всем параметрам как человек любого из обычных граждан России. Но богаче - не значит лучше! P.S. Для примера - в нынешее ТО в Зенит пришло 5 классных игроков, в Спартак 2 и из них хороший только 1. Рыбус - это скорее вредитель! И подобная щедрость в плане трансферов Зените постоянно - есть из кого собирать состав и делать замены. Про лояльное судейство вообще лучше и не вспоминать..
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paracetamol
1660409500
Морквичи и делают Зенит чемпионом, раздаривая очки, а потом удивляются и вопят о каком-то заговоре!
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PAREVG.
1660409842
Ой да ладно, карманный РФС, ВАР, судейский корпус - вот и причина. Сегодня ЦСКА просто засудили, чистый гол не засчитали, и 100% пенальти на 90 минуте не назначили. Подождем немного, Анжи при Керимове тоже шиковал, в еврокубках играл, ради базы в ближнем подмосковье Сатурн убил, а потом керимов ушел, и где теперь Анжи?
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Zenit_Zenit
1660411090
Зенит играет. Остальные смотрят, как это надо делать.
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RUSARM
1660416427
Нашли чем хвастать,прихлебаи газпрёмовские!! Всех судей купили,а морда милдера довольная,холеная,смотреть противно!! что то в европе вы ***** ни какие,там нет карманных судей,заткнитесь лучше,вас весь народ проклинает!!
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sobaka120982
1660418405
Ну что за понты... Мне лично смешно)))) с таким составом можно и без тренера играть.. Спору нет, ну нет конкуренции им у нас, а вот в Европе Зенит ни показывает ни чего, в любом турнире вылетали на ранней стадии. Вот это приговор
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Spirit_78
1660420269
"Знают пусть враги, и пусть их бесит, плющит и тошнит, Но сильнее всех в России - объективно наш Зенит!"
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garaning
1660454012
Очень радуют комментарии про купленных судей, купленный чемпионат, про состав, который может выигрывать и без тренера. Насчет покупки кого-либо: все пеняют на газпром, будто у лукойла, втб или ржд меньше возможностей, просто смешно. По поводу состава: вспомните состав при Манчини, когда под него покупались любые игроки, ну что-то результата не было. Например Сочи в последних 3-х встречах не проигрывало Зениту (1 победа и 2 ничьих), потому что Федотов спокойно работал, а не ныл как Спартак весь сезон и это дало результат, второе место в РПЛ при не самом сильном составе. Или Сочи тоже всех купил???
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ostrovski1
1660457036
Матч - чистая коррупция. До слёз обидно. Прям в открытую судьи топили ЦСКА. И раньше было. Но что б вот так...........
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