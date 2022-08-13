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    Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей

    13 августа прошел главный матч тура – «Зенит» и ЦСКА. В нашем тексте перед началом футбольных выходных мы писали, что у «Зенита» больше ресурсов и возможностей вырвать три очка. Так и получилось – «Зенит» обыграл соперников со счетом 2:1.

    Победа «Зенита» – логичное и во многом ожидаемое событие, хоть ЦСКА временами классно сопротивлялся и даже был близок к тому, чтобы вырвать хотя бы одно очко. Важный факт: благодаря этой победе «Зенит» продолжает беспроигрышную серию против московских команд.

    Последнее поражение «Зенита» от команд из Москвы случилось 26 августа 2020 года. Тогда «Зенит» приехал в гости к «Динамо» и проиграл 0:1 (единственный мяч забил Тони Шуньич). Дальше – серия «Зенита» против московских клубов.

    Сезон-2020/21:

    • Ничья с «Локомотивом» 0:0;
    • Ничья со «Спартаком» 1:1;
    • Победа над «Динамо» 3:1;
    • Победа над «Спартаком» 3:1;
    • Победа над ЦСКА 3:2;
    • Победа над «Локомотивом» 6:1.

    Сезон-2021/22:

    • Ничья с «Локо» 1:1;
    • Победа над ЦСКА 1:0;
    • Победа над «Спартаком» 7:1;
    • Победа над «Динамо» 4:1;
    • Победа над ЦСКА 2:0;
    • Ничья с «Динамо» 1:1;
    • Победа над «Локомотивом» 3:1;
    • Ничья со «Спартаком» 1:1.

    Сезон-2022/23:

    • Победа над «Локомотивом» 5:0;
    • Победа над ЦСКА 2:1.

    То есть 11 побед и 5 ничьих. Общий счет – 43:13.

    Если считать «Химки» московской командой, то серия «Зенита» растянулась на 21 матч: 15 побед и 6 ничьих. Общий счет изменится до 50:15.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: телеграм-канал «Зенита»

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии32
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      Рейтинг: +52

      E5 57 минут назад

      ладно бы зенит забил свои моменты, так не забивают еще и кроты откровенно помогают. "Петербуржцы с кротами устроили настоящий хаос на «Газпром Арене»"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1141

      Zenit_Zenit 1 час назад

      Зенит играет. Остальные смотрят, как это надо делать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2324

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Аномальная херобора.
      Стыдно за эту чушню конченую.
      Весь чемпионат превратили в театр.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      Аvеngеr > СвинкаСправедливости 1 час назад

      В МХАТ или БДТ? Надеюсь знаешь театры?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4699

      PAREVG. 1 час назад

      Ой да ладно, карманный РФС, ВАР, судейский корпус - вот и причина.

      Сегодня ЦСКА просто засудили, чистый гол не засчитали, и 100% пенальти на 90 минуте не назначили.
      Подождем немного, Анжи при Керимове тоже шиковал, в еврокубках играл, ради базы в ближнем подмосковье Сатурн убил, а потом керимов ушел, и где теперь Анжи?

      2
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      Рейтинг: +16781

      paracetamol > PAREVG. 1 час назад

      На 90-й минуте надо было желтую коняге давать за накладу, когда Родриго мяч выбивал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4699

      PAREVG. > paracetamol 1 час назад

      Э нет, никакой накладки, они оба играли в мяч, а по ноге в штрафной получил конь, 100% пенальти.
      Накладка, если бы он к мячу не успевал, и выставил ногу. а так - игровой момент с нарушением правил в своей штрафной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1141

      Zenit_Zenit > PAREVG. 1 час назад

      Родригао сыграл четко в мячь. Советую тебе немедленно сходить к окулисту. У тебя проблемы.

      2
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      Рейтинг: +1596

      vmonomah17 1 час назад

      Сейчас на радостях опять футболки наделают)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16781

      paracetamol 1 час назад

      Морквичи и делают Зенит чемпионом, раздаривая очки, а потом удивляются и вопят о каком-то заговоре!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +695

      Suvorov51 1 час назад

      Б.О.М.Ж.А.Т.С.К.У.Ю. помойку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32473

      oyabun 1 час назад

      Стыдно хвастаться деньгами. Ибо только безграничные финансовые влияния со стороны Газпрома и делают в наше время Зенит. Подобная стата не от большого ума. А где же был Зенит до Газпрома? Правильно! В глубокой **** черной... ну вы поняли. И был он никем, и звать его никак.. Если так рассуждать, то любой олигарх по определению лучше по всем параметрам как человек любого из обычных граждан России. Но богаче - не значит лучше!
      P.S. Для примера - в нынешее ТО в Зенит пришло 5 классных игроков, в Спартак 2 и из них хороший только 1. Рыбус - это скорее вредитель! И подобная щедрость в плане трансферов Зените постоянно - есть из кого собирать состав и делать замены. Про лояльное судейство вообще лучше и не вспоминать..

      5
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      Рейтинг: +2494

      волчарик > oyabun 1 час назад

      В советское время Зенит финансировался заводом ЛОМО,а кем Спартак? Где деньги брат?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4699

      PAREVG. > волчарик 1 час назад

      В советское время Зенит вылетел во 2 лигу, до сих пор помню слезы отца... а потом чемпионат СССР заменили на чемпионат России, и Зенит сразу заявился в высшую лигу, и до прихода газпрома, был никем и ничем...
      Именно тогда в Зените заиграли Аршавин, Кержаков, Малафеев, Быстров, Радимов, а сейчас? где игроки Зенита? на первых ролях мартыхаи из бразилии, и Россиян выпускают только из-за лимита...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2494

      волчарик > PAREVG. 1 час назад

      Кем финнсировался Спартак,что стыдно сказать?В первый чемп России были заявлены(дай бог памяти) Асмарал Находка и иже с ними.И для информации, в те времена Зенит некоторые матчи проводил на заводских стадионах.Где деньги страны брат?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1141

      Zenit_Zenit > волчарик 1 час назад

      Как где? У народа. Спартак же « народная команда». Вот с народа последнее и драли.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4699

      PAREVG. > волчарик 55 минут назад

      Понятия не имею, я не болельщик Спартака.
      Но и в Спартаке тогда играли отличные игроки, и в Локо и в Динамо, а потом сюда начали завозить легионеров, 90% из которых просто хлам, который никому там не нужен. А чемпионат превратился в соревнование кошельков, в котором победил Зенит.

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      Рейтинг: +1295

      Toomans > oyabun 55 минут назад

      Снова ловлю вас на нарушении логической цепочки. Поразительная особенность говорить об одном, а вывод делать о другом. Ощущение, что поезд сошел с рельс и вагоны мотает из стороны в сторону. Снова "безграничные" финансовые вливания - бюджет Зенита открывайте. Если там знак бесконечности, пишите адрес, вышлю коньяк. Если вы в своем, уверен, солидном возрасте, не поняли, что эффективность системы характеризуется в том числе объемом финансовых вливаний, у меня для вас плохие новости...Про сравнение олигарха с простым человеком вообще не понял. А критерий оценки какой? С чем сравниваем-то? Хотите научу сравнивать правильно?)

      1
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      ...
      Рейтинг: +2494

      волчарик > Zenit_Zenit 53 минуты назад

      Без шуток,профсоюзная команда.То есть мои Питерские копейки уходили на противника.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1295

      Toomans > PAREVG. 51 минуту назад

      Не согласен с вами. Проблема не в легионерах или соревновании кошельков. В Англии Мансити со своим КОШЕЛЬКОМ не всегда становится чемпионом, а он там поболе будет. Ах да, это же другое. Должен обратить ваше внимание, что побеждает организация и управление, которые рождают заданный уровень эффективности системы - приведу в пример тот же ЦСКА. Система армейцев очень долгое время находится на высоком уровне, на дно не опускаются. Случаются неудачи, но полет ровный. И это при том, что да, бюджет ЦСКА несколько ниже бюджета Зенита. Но каково управление-то, да?

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      Рейтинг: +2494

      волчарик > PAREVG. 49 минут назад

      Не лукавьте,даже с учетом Газпрома,где все деньги брат?

      0
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      ...
      Рейтинг: +39

      Аvеngеr > волчарик 44 минуты назад

      Не завод, а трижды ордена Ленина Ленинградское оптико-механическое объединение имени В. И. Ленина в те времена(АО «ЛОМО́») — российская компания....
      Назовите завод, в те времена спонсирующие Спартак.

      Как "Газпром" спонсировал "Спартак" в девяностые.
      Почитайте УренгойГазПром

      0
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      Рейтинг: +4699

      PAREVG. > волчарик 44 минуты назад

      Спросите у Горбачева, или кто там еще жив, из тех кто развалил СССР, я в то время простой механик СЦБ, ныне пенсионер.

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      Рейтинг: +1295

      Toomans > oyabun 44 минуты назад

      На сезон 2021/22 бюджет ведущих клубов: Зенит - 17 млрд, Спартак - 11 млрд., Локомотив - 5.75 млрд, Краснодар - 5,5 млрд., ЦСКА - 4,3 млрд., Динамо - 4 млрд., Сочи - 1,5 млрд. Источник - sports точка ru. Первая ссылка на Яндексе. Или Яндекс тоже Газпром купил? В таком случае, самые эффективные в прошлом сезоне - Сочи и Зенит. Сочинцы ,потому что с самым малым бюджетом из названных серебро взяли, а Зенит окупил вливания чемпионством. Где Спартак, к примеру? Еще раз повторюсь. Менеджмент играет сегодня самую важную роль, управление активами должно быть эффективным. Тогда и результат будет.

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      Рейтинг: +4699

      PAREVG. > Toomans 32 минуты назад

      Да, согласен, управление ЦСКА, и селекция, это нечто.

      1
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      Рейтинг: +2494

      волчарик > Аvеngеr 28 минут назад

      Для слепых,Зенит финансировался за счет местного завода,а Спартак на мои вносы в том числе.

      0
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      Рейтинг: +2095

      fakeid 1 час назад

      гори-гори ясно! (тарасофские, визжите!)

      1
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      Рейтинг: +562

      RUSARM 1 час назад

      Это свистуны купленные милдером,не дают выиграть ****,сегодня было это особенно явно!!!

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