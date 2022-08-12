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  • Очередная победа «Спартака», тяжелый матч между ЦСКА и «Зенитом»: чего ждать от этих выходных

Очередная победа «Спартака», тяжелый матч между ЦСКА и «Зенитом»: чего ждать от этих выходных

12 августа 2022, 13:16

Привет! Это автор «Бомбардира» Илья Егоров. Приближаются футбольные выходные – и это особенный уик-энд. Потому что с этого момента стартуют ровно все главные европейские турниры. Англия, Германия, Франция и Россия – уже, Италия и Испания вот-вот подтянутся.

Больше турниров – больше интересных событий. А мы предлагаем вам главные моменты и события, на которые в теории даже можно поставить.

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В матче ЦСКА и «Зенита» будет ничья. Ну или победа «Зенита»

Знаю, что меня загрызут за этот прогноз, но просто попытаюсь донести до вас свою точку зрения.

«Зенит» нравится за счет комбинационного футбола и слаженности на старте сезона. ЦСКА существенно преобразился и тоже показывает очень убедительную игру. Их очная встреча в 5-м туре – столкновение интеллекта, тактики и силы. Но здесь, как уже заявил в подзаголовке, поставлю либо на победу «Зенита», либо на ничью. У ЦСКА есть ресурсы, чтобы зацепиться за очки в этой встрече – но, кажется, на большее способен только «Зенит».

Конте обыграет бывшую команду

С «Челси» Антонио Конте становился чемпионом. Но сейчас он в «Тоттенхэме» – и за лето здорово преобразил команду. За лето клуб привел шесть новичков, часть из которых здорово усилили команду. Результат – старт сезона с разгромом над «Саутгемптоном».

Если в «Тоттенхэме» практически нет проблем с кадрами, то у «Челси» они есть: пока что хромает линии обороны и атаки. За счет этого «Тоттенхэм» кажется явным фаворитом в этой встрече.

Йоканович продолжит беспроигрышную серию «Динамо»

«Динамо» на старте сезона РПЛ: 4 матча – 2 победы и 2 ничьих. «Краснодар», конечно, силен, но пока (даже после разгрома над «Локо») не набрал оптимальную форму. Поэтому, думаю, «Динамо» обыграет «Краснодар» в этом матче, но все же с минимальным разрывом в счете.

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Лукаку вновь начнет забивать за «Интер»

Полугодичное нытье Ромелу Лукаку довело его до возвращения в «Интер». В первом туре – несложная «Специя». Почти уверен, что Симоне Индзаги не придумает сюрпризов и восстановит связку времен Конте Лаутаро-Лукаку. А бельгиец начнет забивать с первых туров: жесткое желание реабилитироваться за провальный уход в «Челси» должно мотивировать его.

Артета погонит «Арсенал» к топ-3 – и поможет ему победа над «Лестером»

Микель Артета больше двух лет в «Арсенале». Но клуб преображается в лучшую сторону только сейчас: молодежь набралась опыта, руководство нашло сильного нападающего (Жезус), а Александр Зинченко неплохо влился в команду с первого матча. Победа над «Кристал Пэлас» в первом туре – логичный, но достаточно сложный результат. Впереди – «Лестер». Артета умеет правильно настраивать «Арсенал» против тот клубов. Несмотря на статус «Лестера», глобальных проблем у «Арсенала» вряд ли будет.

Гаттузо удачно начнет в «Валенсии»

Очень хотелось в этот текст запихнуть какой-то максимально неожиданный (с точки зрения статуса матча) прогноз. «Валенсия» – очень проблемный клуб в последнее время. Загибайте пальцы. Отвратительный владелец – раз. Отпускает лидеров – два. Средние усиления – три.

И в эту мясорубку пришел эмоциональный и амбициозный Рино Гаттузо.

На самом деле такие себе условия у Гаттузо были в Неаполе. Там хоть и более адекватный владелец, но все равно сложный. Там хоть и больше денег, но все равно жесткие ограничения. Гаттузо не вышел в ЛЧ два сезона подряд, зато здорово зарядил атмосферу в раздевалке – это отмечали и игроки. Возможно, гаттузовского пинка и не хватало действующей «Валенсии» для какого-то рывка по турнирной таблице. В первом туре против нее будет «Жирона» – отличный шанс начать сезон с позитива.

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«Спартак» продолжит победную серию

На прошлой неделе я выпустил похожий текст с пунктом: «Спартак» продолжит победную серию в 4-м туре». Сделаю еще раз: «Спартак» продолжит победную серию в 5-м туре.

Соперник посложнее, чем на прошлых выходных («Сочи» > «Урал»), но, честно говоря, не вижу причин, почему «Спартак» это должно смущать. У Абаскаля все получается на старте сезона. Он мало говорит и много делает. В 5-м туре будет играть с соседями по турнирной таблице – дополнительная мотивация продолжить успех. К тому же в случае победы «Спартак» возглавит турнирную таблицу на одну неделю, если ЦСКА не проиграет в своем матче (напомню, против «Зенита»).

Текст: Илья Егоров

Фото: ПФК ЦСКА, dpa/Global Look Press, официальный сайт «Спартака»

Источник: Бомбардир
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