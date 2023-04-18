Новая фотосессия Иваны Кнолль: показала пышные грудь и ягодицы

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Хорватская болельщица Ивана Кнолль снялась в новой эффектной фотосессии.
Девушка надела эротичный корсет, который подчеркнул ее грудь. На одном из кадров хорватка сделала акцент на свои ягодицы.
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
- Несколько недель назад Кнолль посетила матч «ПСЖ» против «Нанта».
Фото: социальные сети Иваны Кнолль
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