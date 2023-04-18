Новая фотосессия Иваны Кнолль: показала пышные грудь и ягодицы

Хорватская болельщица Ивана Кнолль снялась в новой эффектной фотосессии.

Девушка надела эротичный корсет, который подчеркнул ее грудь. На одном из кадров хорватка сделала акцент на свои ягодицы.

Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.

Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

Несколько недель назад Кнолль посетила матч «ПСЖ» против «Нанта».

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Фото: социальные сети Иваны Кнолль

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