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  • Новая фотосессия Иваны Кнолль: показала пышные грудь и ягодицы

Новая фотосессия Иваны Кнолль: показала пышные грудь и ягодицы

18 апреля 2023, 12:15
6

Хорватская болельщица Ивана Кнолль снялась в новой эффектной фотосессии.

Девушка надела эротичный корсет, который подчеркнул ее грудь. На одном из кадров хорватка сделала акцент на свои ягодицы.

  • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
  • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
  • Несколько недель назад Кнолль посетила матч «ПСЖ» против «Нанта».

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Фото: социальные сети Иваны Кнолль

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (6)
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Dr.Metal
1681810516
Ну ей дорога в порно. На этом сайте ей нечего делать
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witalik
1682335673
Мадам сделала себе имя в Катаре, где не испугалась местных суровых законов. Теперь хочет пожинать лавры...
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witalik
1682347931
А в глазах такая пустота, ну, может быть, кому и ослицу трахать приятно, но эта - просто кусок хорошего тёплого бездушного мяса...(у нас так в молодости говорили, типа: "Ну что, мясо поимел, хоть поговорили?").
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