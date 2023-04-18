Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью и стройной фигурой

Российская фигуристка Станислава Константинова отдыхает на море и выложила несколько свежих кадров в социальной сети.
22-летняя девушка сфотографировалась в купальнике, сделав акцент на груди и фигуре.
- Уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».
- Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.
- Сейчас девушка уже работает тренером.
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Источник: телеграм-канал Станиславы Константиновой