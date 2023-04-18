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  • Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью и стройной фигурой

Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью и стройной фигурой

18 апреля 2023, 20:38
11

Российская фигуристка Станислава Константинова отдыхает на море и выложила несколько свежих кадров в социальной сети.

22-летняя девушка сфотографировалась в купальнике, сделав акцент на груди и фигуре.

  • Уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».
  • Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.
  • Сейчас девушка уже работает тренером.

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Источник: телеграм-канал Станиславы Константиновой
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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"supermax"
1681839958
топ новость.... держите в курсе
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Иван Петров 1986
1681840482
Для помойки в самый раз.
Ответить
Рыло свина
1681842026
кожа молодая, фигура девочки подростка.
Ответить
alp
1681847762
блин ну это ппц конечно...
Ответить
шахта Заполярная
1681852145
Она больше на тяжелоатлетку похожа
Ответить
ЗаЖиМ
1681855478
Ппц... А чем завлекать?
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АлексМак
1681898198
В 22 г. и уже с таким задом...,- грустненько...
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