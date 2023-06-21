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  • Федотов ответил, чего не хватает ЦСКА для борьбы за золото РПЛ

Федотов ответил, чего не хватает ЦСКА для борьбы за золото РПЛ

21 июня 2023, 10:00
5

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что команде не хватает игроков.

«Нынешняя версия Кубка из 13 матчей добавила очень хорошую плотность в турнир РПЛ. Случались отрезки, когда приходилось играть целую серию матчей через два дня на третий, через три на четвертый. В результате весна, да и не только она, выдалась весьма насыщенной.

Такой график вызывает усталость футболистов, повышается травматизм, и игроки начинают выпадать. Получается, для борьбы за золото мы обязаны иметь два полноценных состава», – сказал тренер.

  • ЦСКА выиграл Кубок России в минувшем сезоне.
  • В РПЛ команда заняла 2-е место.
  • Федотов в ЦСКА год.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1687332523
А по существу фарм-клубов и продажного судейства под колпаком
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Таврида
1687332872
Откуда возьмутся полноценные игроки на второй состав, если Лукин, Мухин, Ушаков, Ермаков получают мало игрового времени и деградируют? Федотов сам плохо работает с молодежью и резервистами, а покупать дорогостоящих игроков на второй состав никто не будет. Сейчас из аренд возвращается куча игроков, с ними тоже надо что-то делать.
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Romeo 123
1687334340
Тренера не хватает
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BRO_football
1687342380
Стабильности не хватает! ЦСКА может легко выиграть матч в борьбе за верхние места в таблице, и так же легко может просрать аутсайдеру и потерять очки. Как вообще так можно? Один тренер, один состав.
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111ax
1687433240
если сопоставить уровень текущей команды с уровнем 2005-го года, какой был разрыв? явно большой. Речь не о тренере, составу нужен крепкий каркас, в лучшие годы для команды это была формула - фундаментальная пара-тройка надежнейших защитников + феноменальный опорник, быстрые крылья в полузащите, техничная 10-ка и форвард, умеющий только одно - забивать. Возможно ли такое построить сейчас? кто ж знает, но пока ни на одной позиции соответствующего уровня нет. А еще Игорь уже на закате карьеры
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