Федотов ответил, чего не хватает ЦСКА для борьбы за золото РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что команде не хватает игроков.

«Нынешняя версия Кубка из 13 матчей добавила очень хорошую плотность в турнир РПЛ. Случались отрезки, когда приходилось играть целую серию матчей через два дня на третий, через три на четвертый. В результате весна, да и не только она, выдалась весьма насыщенной.

Такой график вызывает усталость футболистов, повышается травматизм, и игроки начинают выпадать. Получается, для борьбы за золото мы обязаны иметь два полноценных состава», – сказал тренер.