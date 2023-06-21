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    • Федотов ответил, чего не хватает ЦСКА для борьбы за золото РПЛ

    Федотов ответил, чего не хватает ЦСКА для борьбы за золото РПЛ

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что команде не хватает игроков.

    «Нынешняя версия Кубка из 13 матчей добавила очень хорошую плотность в турнир РПЛ. Случались отрезки, когда приходилось играть целую серию матчей через два дня на третий, через три на четвертый. В результате весна, да и не только она, выдалась весьма насыщенной.

    Такой график вызывает усталость футболистов, повышается травматизм, и игроки начинают выпадать. Получается, для борьбы за золото мы обязаны иметь два полноценных состава», – сказал тренер.

    • ЦСКА выиграл Кубок России в минувшем сезоне.
    • В РПЛ команда заняла 2-е место.
    • Федотов в ЦСКА год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20506

      Cleaner 1 час назад

      Хотя бы ОДИН состав иметь, но действительно ПОЛНОЦЕННЫЙ.

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      Рейтинг: +489

      Romeo 123 1 час назад

      Тренера не хватает

      0
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      Рейтинг: +1575

      Таврида 2 часа назад

      Откуда возьмутся полноценные игроки на второй состав, если Лукин, Мухин, Ушаков, Ермаков получают мало игрового времени и деградируют? Федотов сам плохо работает с молодежью и резервистами, а покупать дорогостоящих игроков на второй состав никто не будет. Сейчас из аренд возвращается куча игроков, с ними тоже надо что-то делать.

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      Рейтинг: +20506

      Cleaner > Таврида 1 час назад

      Как выпускать этих игроков, если они косячат в игре? У тренера задача выигрывать в каждой игре, а не этих ненадежных товарищей по графику на поле выпускать.

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      Рейтинг: +14594

      Skull_Boy 2 часа назад

      А по существу фарм-клубов и продажного судейства под колпаком

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