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    • Широков назвал игрока «Спартака», который соответствует уровню «Зенита»

    Широков назвал игрока «Спартака», который соответствует уровню «Зенита»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал, кто из футболистов «Спартака» соответствует уровню «Зенита».

    – Кто из игроков «Спартака» соответствует уровню «Зенита»?

    – Когда приходил Бакаев, все говорили, что соответствует. Но он пока не доказал, что соответствует уровню стартового состава. Из «Спартака» мне нравится Литвинов – есть лидерские качества, передача, головой играет.

    • Литвинов провел 34 матча за «Спартак» в минувшем сезоне, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18676

      NewLife 15 минут назад

      Зачем это позорное мурло печатать ? Кому не хватает "экспертных" мнений этого боксера судей.

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