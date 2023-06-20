Широков назвал игрока «Спартака», который соответствует уровню «Зенита»

Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал, кто из футболистов «Спартака» соответствует уровню «Зенита».

– Кто из игроков «Спартака» соответствует уровню «Зенита»?

– Когда приходил Бакаев, все говорили, что соответствует. Но он пока не доказал, что соответствует уровню стартового состава. Из «Спартака» мне нравится Литвинов – есть лидерские качества, передача, головой играет.