Широков назвал игрока «Спартака», который соответствует уровню «Зенита»

Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал, кто из футболистов «Спартака» соответствует уровню «Зенита».
– Кто из игроков «Спартака» соответствует уровню «Зенита»?
– Когда приходил Бакаев, все говорили, что соответствует. Но он пока не доказал, что соответствует уровню стартового состава. Из «Спартака» мне нравится Литвинов – есть лидерские качества, передача, головой играет.
- Литвинов провел 34 матча за «Спартак» в минувшем сезоне, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
Источник: «РБ Спорт»