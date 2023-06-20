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    • Спортивный директор «Рубина»: «Через пять лет мы должны стать чемпионами»

    Спортивный директор «Рубина»: «Через пять лет мы должны стать чемпионами»

    Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов обозначил цели клуба.

    – Какие планы и задачи у «Рубина» на следующий сезон? Или может, есть какая-то глобальная стратегия на пять лет?

    - Через пять лет мы должны стать чемпионами (смеется). Будем стараться.

    Я не могу сказать, что уже в новом сезоне мы будем в призерах или войдем в пятерку. Мы будем двигаться к этому планомерно и достойно играть с такими грандами, как «Зенит» или ЦСКА.

    Глобальная задача – стать таким же грандом российского футбола, и чтобы о «Рубине» говорили, как о топ-клубе.

    • «Рубин» вернулся в РПЛ через сезон после вылета.
    • Казанцы дважды становились чемпионами – в 2008 и 2009 годах.

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    Источник: «Татар-информ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20492

      Cleaner 1 час назад

      Без Бердыева? Маловероятное событие. Ничтожно маловероятное...

      0
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      Рейтинг: +3583

      FRZZ 1 час назад

      Мы только за, давайте, дерзайте.

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      Рейтинг: +5385

      Питерский князь 1 час назад

      Кури бамбук, через 5 лет нас ждет 3 звездочка.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +20492

      Cleaner > Питерский князь 1 час назад

      Что, уже проплатили?...)))

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