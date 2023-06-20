Спортивный директор «Рубина»: «Через пять лет мы должны стать чемпионами»

Без Бердыева? Маловероятное событие. Ничтожно маловероятное...
Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов обозначил цели клуба.
– Какие планы и задачи у «Рубина» на следующий сезон? Или может, есть какая-то глобальная стратегия на пять лет?
- Через пять лет мы должны стать чемпионами (смеется). Будем стараться.
Я не могу сказать, что уже в новом сезоне мы будем в призерах или войдем в пятерку. Мы будем двигаться к этому планомерно и достойно играть с такими грандами, как «Зенит» или ЦСКА.
Глобальная задача – стать таким же грандом российского футбола, и чтобы о «Рубине» говорили, как о топ-клубе.
- «Рубин» вернулся в РПЛ через сезон после вылета.
- Казанцы дважды становились чемпионами – в 2008 и 2009 годах.