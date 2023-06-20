В «Алании» прокомментировали возможный переход Дзагоева

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном переходе полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева во владикавказский клуб.
«Не могу сказать, что мы отказываемся от трансфера Дзагоева.
В этом году мы не вели никаких переговоров с Дзагоевым. В прошлом году был интерес и разговор, но дальше у нас не пошло. Интерес остается и сейчас, но пока разговор не ведется. Думаю, время покажет», – сказал Сиукаев.
- В прошедшем сезоне Дзагоев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
- 33-летний футболист в «Рубине» с сентября.
- Казанцы выиграли Первую лигу и вернулись в РПЛ.
Источник: Sport24