В «Алании» прокомментировали возможный переход Дзагоева

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном переходе полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева во владикавказский клуб.

«Не могу сказать, что мы отказываемся от трансфера Дзагоева.

В этом году мы не вели никаких переговоров с Дзагоевым. В прошлом году был интерес и разговор, но дальше у нас не пошло. Интерес остается и сейчас, но пока разговор не ведется. Думаю, время покажет», – сказал Сиукаев.