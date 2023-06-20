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    В «Алании» прокомментировали возможный переход Дзагоева

    Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном переходе полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева во владикавказский клуб.

    «Не могу сказать, что мы отказываемся от трансфера Дзагоева.

    В этом году мы не вели никаких переговоров с Дзагоевым. В прошлом году был интерес и разговор, но дальше у нас не пошло. Интерес остается и сейчас, но пока разговор не ведется. Думаю, время покажет», – сказал Сиукаев.

    • В прошедшем сезоне Дзагоев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
    • 33-летний футболист в «Рубине» с сентября.
    • Казанцы выиграли Первую лигу и вернулись в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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