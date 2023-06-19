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    Билялетдинов отреагировал на приговор Промеса

    Экс-спартаковец Динияр Билялетдинов высказался о ситуации с Квинси Промесом.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Честно, я совсем не удивлeн происходящему. История тянется уже третий год. Всe к этому и шло.

    Как-то иначе могла сложиться ситуация? Он даже хотел получить российское гражданство.

    Квинси вернулся в Россию и сжeг все мосты. Пускай Квинси остаeтся у нас и наслаждается жизнью и футболом!

    Ему тут нравится, да и все болельщики его очень любят», – заявил Билялетдинов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1139

      edw7777 7 минут назад

      Не надо говорить за всех болельщиков! Что за бестактность.

      0
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      Рейтинг: +15160

      Алексей З 38 минут назад

      Динияр всё же ассоциируется с Локо , а не со Спартаком.
      Подадут на апелляцию. Будет время всё взвесить и принять правильное решение.
      По репутации клуба конечно удар , но давайте правде смотреть в глаза, в УЕФА мы не скоро восстановимся.

      0
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      Рейтинг: +508

      АлексМак 1 час назад

      Вон из России!

      1
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      Рейтинг: +9817

      САДЫЧОК 1 час назад

      Что , в голове , у этого человека ?
      Промес хороший футболист- но , он преступник.Спартаку , такой не нужен !

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