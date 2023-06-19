Билялетдинов отреагировал на приговор Промеса

Экс-спартаковец Динияр Билялетдинов высказался о ситуации с Квинси Промесом.
- Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
«Честно, я совсем не удивлeн происходящему. История тянется уже третий год. Всe к этому и шло.
Как-то иначе могла сложиться ситуация? Он даже хотел получить российское гражданство.
Квинси вернулся в Россию и сжeг все мосты. Пускай Квинси остаeтся у нас и наслаждается жизнью и футболом!
Ему тут нравится, да и все болельщики его очень любят», – заявил Билялетдинов.
Источник: «Чемпионат»