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    Глушаков высказался о приговоре Промеса

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с Квинси Промесом.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Ситуация неприятная, но всей истории и правды я не знаю. Квинси – взрослый человек, он разберется в этой ситуации, как ему правильно поступить, чтобы это прошло без сильных ущербов для него», – сказал Глушаков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +21632

      derrik2000 11 минут назад

      Ща эскортница лада гранта вылезет и будет чревовещать.
      )))))

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      Рейтинг: +20415

      Cleaner 1 час назад

      У Промеса НЕТ вариантов, как поступить.

      0
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      Рейтинг: +5934

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Если такие гнилые родственники, стоит ли возвращаться.
      Наркотики это отдельная история

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      Рейтинг: +20415

      Cleaner > Дядя Серёжа 1 час назад

      Гнилым родственником оказался, как раз, именно Промес.

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      Рейтинг: +1553

      Таврида 1 час назад

      Тут требуется компетентное мнение Кокорина.

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