Глушаков высказался о приговоре Промеса

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с Квинси Промесом.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Ситуация неприятная, но всей истории и правды я не знаю. Квинси – взрослый человек, он разберется в этой ситуации, как ему правильно поступить, чтобы это прошло без сильных ущербов для него», – сказал Глушаков.