Глушаков высказался о приговоре Промеса

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с Квинси Промесом.
- Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
«Ситуация неприятная, но всей истории и правды я не знаю. Квинси – взрослый человек, он разберется в этой ситуации, как ему правильно поступить, чтобы это прошло без сильных ущербов для него», – сказал Глушаков.
Источник: «Спорт-Экспресс»