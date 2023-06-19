«Рома» интересовалась Сафоновым, но американские владельцы заблокировали переговоры

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов летом мог оказаться в «Роме».
Трансфер не состоялся по нефутбольным причинам.
«Руководство итальянского клуба высоко оценивало российского голкипера и было готово вступить в переговоры с «Краснодаром».
Но запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы «Ромы» из-за политической ситуации», – сообщил источник «Чемпионата».
- 24-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне голкипер пропустил 52 гола в 36 матчах.
Источник: «Чемпионат»