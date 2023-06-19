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    • «Рома» интересовалась Сафоновым, но американские владельцы заблокировали переговоры

    «Рома» интересовалась Сафоновым, но американские владельцы заблокировали переговоры

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов летом мог оказаться в «Роме».

    Трансфер не состоялся по нефутбольным причинам.

    «Руководство итальянского клуба высоко оценивало российского голкипера и было готово вступить в переговоры с «Краснодаром».

    Но запрет на ведение переговоров наложили американские владельцы «Ромы» из-за политической ситуации», – сообщил источник «Чемпионата».

    • 24-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.
    • В прошедшем сезоне голкипер пропустил 52 гола в 36 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1704

      vmonomah17 12 минут назад

      Жаль, что из-за сво наши не могут уехать в топ-5 чемпионаты - Сафонов, Чалов, Захарян. Особенно за Пиняева обидно - мог в МЮ перейти.

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      Рейтинг: +4897

      fakeid 2 часа назад

      ну если рома интересуется - то и ещё многие могут заинтересоваться, десятки клубов чуть попроще, и без американских владельцев, которым будет пофиг на политику. только для многих будет проблемой его стоимость.

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      Рейтинг: +1256

      SLADE2019 2 часа назад

      В эту версию, в наше время можно поверить. Но лично я думаю, что здесь бизнес. Зачем платить за того, кого бесплатно получить можно?

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