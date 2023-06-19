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    У «Баварии» остался единственный вариант усиления атаки

    «Бавария» продолжает искать нападающего для усиления состава этим летом.

    На прошлой неделе сообщалось, что в шорт-лист клуба входят Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Душан Влахович («Ювентус»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Виктор Осимхен («Наполи»).

    По разным причинам мюнхенцы решили не подписывать этих форвардов и сосредоточиться на трансфере Кая Хаверца.

    В «Баварии» считают, что игрок «Челси» вместе с Эриком Чупо-Мотингом и Матисом Телем составит атаку с хорошим потенциалом.

    Интерес к Хаверцу также проявляют «Реал» и «Арсенал».

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1551

      Таврида 1 час назад

      Заболотного почему не рассматривают? Недорого и со вкусом.

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