У «Баварии» остался единственный вариант усиления атаки

«Бавария» продолжает искать нападающего для усиления состава этим летом.

На прошлой неделе сообщалось, что в шорт-лист клуба входят Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Душан Влахович («Ювентус»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Виктор Осимхен («Наполи»).

По разным причинам мюнхенцы решили не подписывать этих форвардов и сосредоточиться на трансфере Кая Хаверца.

В «Баварии» считают, что игрок «Челси» вместе с Эриком Чупо-Мотингом и Матисом Телем составит атаку с хорошим потенциалом.

Интерес к Хаверцу также проявляют «Реал» и «Арсенал».