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    Нигматуллин назвал лучшего вратаря сезона РПЛ

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выделил топ-3 голкиперов минувшего сезона РПЛ.

    – Кого выделите, кроме Матвея Сафонова?

    – Я назвал лучшим вратарем Илью Лантратова. Во-первых, он в моем бывшем клубе, во-вторых, он пришелся ко двору, его действия очень помогли «Локомотиву» спасти ситуацию.

    – То есть ваша тройка сезона? Игорь Акинфеев, Сафонов, Лантратов.

    – Пусть будет так, но Лантратова я поставил на первое место.

    • 27-летний Лантратов в «Локо» с зимы.
    • В сезоне РПЛ он провел 27 матчей, пропустил 37 голов.
    • «Локомотив» финишировал в РПЛ 8-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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