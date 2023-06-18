Нигматуллин назвал лучшего вратаря сезона РПЛ

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выделил топ-3 голкиперов минувшего сезона РПЛ.

– Кого выделите, кроме Матвея Сафонова?

– Я назвал лучшим вратарем Илью Лантратова. Во-первых, он в моем бывшем клубе, во-вторых, он пришелся ко двору, его действия очень помогли «Локомотиву» спасти ситуацию.

– То есть ваша тройка сезона? Игорь Акинфеев, Сафонов, Лантратов.

– Пусть будет так, но Лантратова я поставил на первое место.