Рианчо сообщил об интересе к Абаскалю в Испании

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Следующий сезон станет важным испытанием для Гильермо Абаскаля. К нему будет приковано еще больше внимания, потому что это его второй год полноценной работы в большом клубе. Боссы и болельщики будут ждать результата.

Уверен, Гильермо справится с этим давлением и порадует болельщиков хорошей игрой команды. Абаскалем уже интересуются многие испанские клубы, у него светлое будущее в европейском футболе», – сказал Рианчо.