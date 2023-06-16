Рианчо сообщил об интересе к Абаскалю в Испании

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.
«Следующий сезон станет важным испытанием для Гильермо Абаскаля. К нему будет приковано еще больше внимания, потому что это его второй год полноценной работы в большом клубе. Боссы и болельщики будут ждать результата.
Уверен, Гильермо справится с этим давлением и порадует болельщиков хорошей игрой команды. Абаскалем уже интересуются многие испанские клубы, у него светлое будущее в европейском футболе», – сказал Рианчо.
- Абаскаль в клубе год.
- Зимой испанец продлил контракт до 2025 года.
- «Спартак» финишировал в РПЛ на 3-м месте.
Источник: «РБ Спорт»