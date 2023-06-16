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    Рианчо сообщил об интересе к Абаскалю в Испании

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

    «Следующий сезон станет важным испытанием для Гильермо Абаскаля. К нему будет приковано еще больше внимания, потому что это его второй год полноценной работы в большом клубе. Боссы и болельщики будут ждать результата.

    Уверен, Гильермо справится с этим давлением и порадует болельщиков хорошей игрой команды. Абаскалем уже интересуются многие испанские клубы, у него светлое будущее в европейском футболе», – сказал Рианчо.

    • Абаскаль в клубе год.
    • Зимой испанец продлил контракт до 2025 года.
    • «Спартак» финишировал в РПЛ на 3-м месте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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