Аршавин: «Игорь Денисов может заменить Кузяева в «Зените»

Андрей Аршавин обратился в шутливой форме к генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.

Разговор состоялся после ретроматча с участием «Зенита» и сборной России.

«Александр Иванович, мне кажется, что Игорь Денисов может заменить Кузяева, нет? Если Далер уедет в Европу, то можно рассмотреть.

Если нужен агент, то вы знаете, кому звонить», – сказал Аршавин, подразумевая себя в качестве агента.