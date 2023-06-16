Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аршавин: «Игорь Денисов может заменить Кузяева в «Зените»

    Андрей Аршавин обратился в шутливой форме к генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.

    Разговор состоялся после ретроматча с участием «Зенита» и сборной России.

    «Александр Иванович, мне кажется, что Игорь Денисов может заменить Кузяева, нет? Если Далер уедет в Европу, то можно рассмотреть.

    Если нужен агент, то вы знаете, кому звонить», – сказал Аршавин, подразумевая себя в качестве агента.

    • Кузяев может перейти в «Бешикташ».
    • У него истек контракт с «Зенитом».
    • 39-летний Денисов закончил карьеру в 2019 году.
    • Опорный хавбек выступал за петербургский клуб с 2002 по 2013 год.

    Новости по теме
    «Зенит» показал видеообзор ретроматча со сборной России 1
    Стала известна посещаемость ретроматча «Зенита» и сборной России 1
    В «Коринтиансе» удивлены заявлением гендиректора «Зенита» о выкупе Мантуана
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 