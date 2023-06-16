Аршавин: «Игорь Денисов может заменить Кузяева в «Зените»

Андрей Аршавин обратился в шутливой форме к генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.
Разговор состоялся после ретроматча с участием «Зенита» и сборной России.
«Александр Иванович, мне кажется, что Игорь Денисов может заменить Кузяева, нет? Если Далер уедет в Европу, то можно рассмотреть.
Если нужен агент, то вы знаете, кому звонить», – сказал Аршавин, подразумевая себя в качестве агента.
- Кузяев может перейти в «Бешикташ».
- У него истек контракт с «Зенитом».
- 39-летний Денисов закончил карьеру в 2019 году.
- Опорный хавбек выступал за петербургский клуб с 2002 по 2013 год.
Источник: «Чемпионат»