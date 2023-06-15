Семин рассказал, что ему не понравилось в новом формате Fonbet Кубка России

Юрий Семин назвал позитивные и негативные моменты прошедшего розыгрыша Fonbet Кубка России.

«Новый формат Кубка России чересчур сложный. Мне не понравился Суперфинал, который прошeл без дополнительного времени. В самом последнем матче футболисты всe-таки должны были иметь дополнительное время. И очень часто как раз в дополнительное время происходят все интересные моменты и происходят. Как мне кажется, чересчур сложный регламент.

Но были и положительные стороны в Кубке. Одна из них – «Акрон». Прошли очень далеко, показывали хорошую игру и были большим сюрпризом», – сказал Сeмин.