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    • Семин рассказал, что ему не понравилось в новом формате Fonbet Кубка России

    Семин рассказал, что ему не понравилось в новом формате Fonbet Кубка России

    Юрий Семин назвал позитивные и негативные моменты прошедшего розыгрыша Fonbet Кубка России.

    «Новый формат Кубка России чересчур сложный. Мне не понравился Суперфинал, который прошeл без дополнительного времени. В самом последнем матче футболисты всe-таки должны были иметь дополнительное время. И очень часто как раз в дополнительное время происходят все интересные моменты и происходят. Как мне кажется, чересчур сложный регламент.

    Но были и положительные стороны в Кубке. Одна из них – «Акрон». Прошли очень далеко, показывали хорошую игру и были большим сюрпризом», – сказал Сeмин.

    • Обладателем Кубка стал ЦСКА.
    • Команда не выигрывала этот трофей 10 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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