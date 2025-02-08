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  • РФС предложили изменить формат Фонбет Кубка России – в турнире могут появиться 2 лиги по 36 команд

РФС предложили изменить формат Фонбет Кубка России – в турнире могут появиться 2 лиги по 36 команд

Сотрудники РПЛ разработали альтернативный формат проведения Фонбет Кубка России.

Свои идеи они уже передали на согласование в Российский футбольный союз.

В случае утверждения нового формата предлагается разделять групповой этап на две лиги – Высшую лигу и Лигу регионов.

В каждой лиге должно быть по 36 команд:

  • Высшая лига – все команды РПЛ, а также из Первой лиги и дивизиона А Второй лиги.
  • Лига регионов – клубы из Первой лиги, а также дивизионов А и Б Второй лиги. Также через квалификацию туда смогут пробиться участники Медиалиги и региональных чемпионатов.

После этого в каждой группе команды делятся на шесть корзин, и каждый из участников играет по одному матчу с соперником из каждой из корзин. Далее уже определяются участники плей-офф.

Изменение формата позволит увеличить количество матчей, а также обеспечит встречи клубов РПЛ с соперниками из низших дивизионов, чего сейчас нет вплоть до плей-офф.

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Источник: Sport Baza

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Комментарии (4)
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slavа0508
1739020839
Был обычный формат со времён СССР и не чего выдумывать не надо было ...
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...короче
1739020972
...и каждому участнику Кубка выдать по лопате. Кубок можно назвать - "ипать-копать"...
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Romeo 123
1739021216
С нынешним форматом ещё не разобрались а уже новый придумали
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Artemka444
1739023853
Да нормик, главное играть Все равно евро чм лк ле лс не светит
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