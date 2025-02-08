РФС предложили изменить формат Фонбет Кубка России – в турнире могут появиться 2 лиги по 36 команд

Сотрудники РПЛ разработали альтернативный формат проведения Фонбет Кубка России.

Свои идеи они уже передали на согласование в Российский футбольный союз.

В случае утверждения нового формата предлагается разделять групповой этап на две лиги – Высшую лигу и Лигу регионов.

В каждой лиге должно быть по 36 команд:

Высшая лига – все команды РПЛ, а также из Первой лиги и дивизиона А Второй лиги.

Лига регионов – клубы из Первой лиги, а также дивизионов А и Б Второй лиги. Также через квалификацию туда смогут пробиться участники Медиалиги и региональных чемпионатов.

После этого в каждой группе команды делятся на шесть корзин, и каждый из участников играет по одному матчу с соперником из каждой из корзин. Далее уже определяются участники плей-офф.

Изменение формата позволит увеличить количество матчей, а также обеспечит встречи клубов РПЛ с соперниками из низших дивизионов, чего сейчас нет вплоть до плей-офф.