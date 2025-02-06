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Раскрыт формат нового российского Кубка

Появились подробности формата нового национального Кубка. Его анонсировал президент РФС Александр Дюков.

«Проектом предусмотрено участие 440 клубов: 368 – любительских, 60 – второго дивизиона (включая вторые команды «Спартака», «Зенита», «Динамо»), еще 12 – Медиалига, Студенческая лига, возможна команда от спонсоров.

Обычная олимпийская формула – на вылет. Финал предлагается проводить на одной из арен ЧМ-2018. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей. Победитель сможет получить около 25 миллионов рублей, проигравший в финале – 15 миллионов, в полуфиналах – 11», – написал источник.

  • Дата запуска турнира пока неизвестна.
  • Фонбет Кубок России возобновится в марте.
  • Действующий победитель – «Зенит».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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06.02.2025 10:46
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Комментарии (17)
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subbotaspartak
1738828356
А ЖЭКи, ЖЭКи?!!!
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...короче
1738829332
...явка, строго обязательна, под роспись! Когда коту делать нечего...
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VPERDIV SPARTAK
1738829485
Если бы не приз в 25 лямов деревянных то очередная мусорка это ! В провинции такие деньги приветствовать будут а вот Лукойл Газпром и прочие ВТБ думается проигнорят такой кубок
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VPERDIV SPARTAK
1738829836
Откуда денег Дюков набрал на кубок) Дзюбу оштрафовали и многих еще кого )
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zigbert
1738831932
Просто революционное решение. "Верхи не могут, низы не хотят жить по старому"
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Skull_Boy
1738833116
Очередная схема по распилу бабла
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Good_win
1738834930
по сути, "новый"-старый вариант кубка СССР/РФ... команды РПЛ будут там обкатывать молодняк и скамеечникам давать практику. цена вопроса не такая уж и большая, чтобы гонять там основу - в нынешнем кубке призовые на порядок выше. С другой стороны это - шансы и возможности для клубов от ФНЛ и вниз: заработать и показать лицом свой товар
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темирхан
1738835773
этот трофей нас не касается! этот трофей будут разыгрывать клубы 2 дивизиона и региональных лиг. так что это не новый национальный трофей, а трофей низших лиг и его афишировать так сильно не надо.
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ivany4
1738835902
Есть только два вопроса. А зачем этот кубок?? И второй, а где средства на "уроки футбола в каждой школе России", обещанные Дюковым президенту Путину в 2018 году?? Судя по предварительному описанию, похоже строиться очередная "потемкинская деревня". А где стройка, там плотницкие работы(распил).))
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