Раскрыт формат нового российского Кубка

Появились подробности формата нового национального Кубка. Его анонсировал президент РФС Александр Дюков.

«Проектом предусмотрено участие 440 клубов: 368 – любительских, 60 – второго дивизиона (включая вторые команды «Спартака», «Зенита», «Динамо»), еще 12 – Медиалига, Студенческая лига, возможна команда от спонсоров.

Обычная олимпийская формула – на вылет. Финал предлагается проводить на одной из арен ЧМ-2018. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей. Победитель сможет получить около 25 миллионов рублей, проигравший в финале – 15 миллионов, в полуфиналах – 11», – написал источник.