Семин назвал фактор, который может помешать «Зениту» и «Спартаку» в борьбе за титул

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что наличие двух равноценных составов может помешать в борьбе за чемпионский титул.

Этой зимой наибольшую активность на трансферном рынке проявили «Зенит» и «Спартак».

«Для меня это были дополнительные сложности, когда в команде есть два примерно равных состава. Потому что чемпионат России выигрывают 18-20 футболистов, 30 игроков его не выигрывают.

В команде должно быть 18-20 сильных человек, а остальные – перспективная молодежь. Потому что равноценные по классу футболисты не могут обходиться без игр, они не могут не выходить на поле. В этом случае и атмосфера в команде меняется, к тому же они сдают свои кондиции.

Но сейчас есть одно преимущество перед прежними годами – возможность провести пять замен, а не три. Но многим футболистам не нравится играть по 5-10 минут, кому-то не нравится, когда их часто меняют. Наличие большого количества сильных игроков – это достаточно сложный психологический момент.

Еще раз повторю, для меня оптимальный вариант – 18-20 хороших человек. И анализируя все [прошедшие] чемпионаты, видишь, что чемпионом ты становишься именно тогда, когда у тебя есть группа из футболистов, которые играют постоянно», – сказал Семин.