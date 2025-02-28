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  • Семин назвал фактор, который может помешать «Зениту» и «Спартаку» в борьбе за титул

Семин назвал фактор, который может помешать «Зениту» и «Спартаку» в борьбе за титул

Сегодня, 14:23
2

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что наличие двух равноценных составов может помешать в борьбе за чемпионский титул.

Этой зимой наибольшую активность на трансферном рынке проявили «Зенит» и «Спартак».

«Для меня это были дополнительные сложности, когда в команде есть два примерно равных состава. Потому что чемпионат России выигрывают 18-20 футболистов, 30 игроков его не выигрывают.

В команде должно быть 18-20 сильных человек, а остальные – перспективная молодежь. Потому что равноценные по классу футболисты не могут обходиться без игр, они не могут не выходить на поле. В этом случае и атмосфера в команде меняется, к тому же они сдают свои кондиции.

Но сейчас есть одно преимущество перед прежними годами – возможность провести пять замен, а не три. Но многим футболистам не нравится играть по 5-10 минут, кому-то не нравится, когда их часто меняют. Наличие большого количества сильных игроков – это достаточно сложный психологический момент.

Еще раз повторю, для меня оптимальный вариант – 18-20 хороших человек. И анализируя все [прошедшие] чемпионаты, видишь, что чемпионом ты становишься именно тогда, когда у тебя есть группа из футболистов, которые играют постоянно», – сказал Семин.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
  • «Зенит» этой зимой приобрел вингера Луиса Энрике у «Ботафого» за 33 миллиона евро без учета бонусов и полузащитника Сашу Зделара у ЦСКА за 1,3 миллиона. Также петербургский клуб арендовал защитника Огнена Мимовича, вернул из аренды защитника Ваню Дркушича и вратаря Никиту Гойло.

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Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семин Юрий
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Комментарии (2)
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Тинез Розоп
1740742684
Уважаемый Палыч , где Вы увидели в Спартаке больше 18 хороших?…
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алдан2014
1740743613
Всё же лучше когда есть выбор из хороших игроков. А не хвататься за голову в случае эпидемии травм
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