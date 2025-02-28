Семин объяснил, почему за «Зенит» болеют в Москве

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сeмин высказался об изменениях численности болельщиков разных клубов.

– Входит ли «Локомотив» в тройку самых популярных клубов в Москве?

– Для меня «Локомотив» – самый популярный, потому что он начал вообще с нуля, когда их не было. За этот период, на мой взгляд, «Локомотив» набрал больше всех болельщиков. А что касается остальных, я не знаю.

Можно сказать, что у «Локомотива» новые болельщики. Они все-таки с двухтысячных годов. У других команд есть старое поколение. Им, наверное, проще. Отцы привели детей… Те команды более именитые, больше завоевывали титулов.

– Как вы думаете, за «Зенит» болеют в Москве, потому что он успешен?

– Болельщики любят победы. Есть победы – будет больше фанатов. Сейчас у «Зенита» есть победы, конечно, они имеют громадное количество болельщиков. У «Спартака» стало меньше побед, значит меньше стало болельщиков, чем при Романцеве. Это все закономерно.

– Есть такое мнение, что помимо «Зенита» в топ-3 входят «Спартак» и ЦСКА. Вы не считаете, что «Локомотив» или «Динамо» отстают от «Зенита» в родном городе?

– Посмотрите, как сейчас прибавилось количество болельщиков у «Динамо». Особенно в последние два сезона. Конечных побед нет, но есть локальные. У них есть победы, красивый стадион – болельщикам интересно ходить.

Если взять по последним годам, то, мне кажется, самое большое прибавление болельщиков было у «Динамо». У клуба прекрасный стадион, замечательная работа с болельщиками, работа на арене. Но на каждом этапе по-разному. Если есть победы, то будет больше, если нет побед, то будет меньше.

– Что вы думаете про «Краснодар» в этом плане?

– Не надо убирать «Краснодар». У них независимо от Fan ID постоянно собирается 30 тысяч болельщиков на стадионе. Почему? Потому что нравится игра, людям хочется прийти на стадион и победить.

Мы не должны сейчас зацикливаться на московских и питерских болельщиках. Есть и другие. Есть в стране «Краснодар», воронежский «Факел»… Этим нужно пользоваться, где большая посещаемость.

Наверное, в периферии больше никого и нет с подобной посещаемостью. Эти стоят особняком: и «Краснодар», и «Факел». Это показывает, что руководители клубов лучше работают с болельщиками. Я думаю, что это все должно быть комплексно.