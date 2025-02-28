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Семин объяснил, почему за «Зенит» болеют в Москве

Сегодня, 10:15
15

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сeмин высказался об изменениях численности болельщиков разных клубов.

– Входит ли «Локомотив» в тройку самых популярных клубов в Москве?

– Для меня «Локомотив» – самый популярный, потому что он начал вообще с нуля, когда их не было. За этот период, на мой взгляд, «Локомотив» набрал больше всех болельщиков. А что касается остальных, я не знаю.

Можно сказать, что у «Локомотива» новые болельщики. Они все-таки с двухтысячных годов. У других команд есть старое поколение. Им, наверное, проще. Отцы привели детей… Те команды более именитые, больше завоевывали титулов.

– Как вы думаете, за «Зенит» болеют в Москве, потому что он успешен?

– Болельщики любят победы. Есть победы – будет больше фанатов. Сейчас у «Зенита» есть победы, конечно, они имеют громадное количество болельщиков. У «Спартака» стало меньше побед, значит меньше стало болельщиков, чем при Романцеве. Это все закономерно.

– Есть такое мнение, что помимо «Зенита» в топ-3 входят «Спартак» и ЦСКА. Вы не считаете, что «Локомотив» или «Динамо» отстают от «Зенита» в родном городе?

– Посмотрите, как сейчас прибавилось количество болельщиков у «Динамо». Особенно в последние два сезона. Конечных побед нет, но есть локальные. У них есть победы, красивый стадион – болельщикам интересно ходить.

Если взять по последним годам, то, мне кажется, самое большое прибавление болельщиков было у «Динамо». У клуба прекрасный стадион, замечательная работа с болельщиками, работа на арене. Но на каждом этапе по-разному. Если есть победы, то будет больше, если нет побед, то будет меньше.

– Что вы думаете про «Краснодар» в этом плане?

– Не надо убирать «Краснодар». У них независимо от Fan ID постоянно собирается 30 тысяч болельщиков на стадионе. Почему? Потому что нравится игра, людям хочется прийти на стадион и победить.

Мы не должны сейчас зацикливаться на московских и питерских болельщиках. Есть и другие. Есть в стране «Краснодар», воронежский «Факел»… Этим нужно пользоваться, где большая посещаемость.

Наверное, в периферии больше никого и нет с подобной посещаемостью. Эти стоят особняком: и «Краснодар», и «Факел». Это показывает, что руководители клубов лучше работают с болельщиками. Я думаю, что это все должно быть комплексно.

  • 27 февраля пресс-служба «Зенита» опубликовала статистические данные, согласно которым сине-бело-голубые входят в топ-3 самых популярных клубов среди болельщиков Москвы.
  • По данным исследования компании GfK, среди россиян в возрасте от 14 до 65 лет болельщиками «Зенита» являются около 19 миллионов человек.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий
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Комментарии (15)
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1740727320
Всё по давно озвученному принципу:"У победителей много родителей,только поражение-сирота".Так и по болельщикам."Спартак" -исключение,у них есть свой определённый минимум,состоящий из садомазохистов,поэтому и за 20 бестрофейных лет он не был обижен вниманием.
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DMитрий
1740727754
Не только победы приводят болельщиков на стадион и к экранам. Факел этому пример. Там заложена большая планомерная, популяционная работа. Надо уметь настраивать и мотивировать люд. На Зенит "новый" болельщик пошел, когда у клуба ещё не было много побед, так же как и на Краснодар.
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Skull_Boy
1740728480
Это уже не болелы, а стандартные ГЛОРЫ
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FROLL007
1740730152
За Зенит в Москве болеют больше, чем за спартак. Гыгыгыгыгы
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Plyash
1740730283
У меня был одноклассник в школе,в конце 60-х прошлого века болел : в футбол за Динамо(К),в хоккей за ЦСКА,в баскетбол за Жальгирис(Р)и женский "ТТТ" с Улей Семёновой.За это погоняло у него было "засранка",именно в женском роде.Совдеповцы того времени поймут...
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Тинез Розоп
1740732901
Если что , в Питере тоже за Спартак болеют…
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Каратель помойников
1740733042
Есть такие полелъщики,кто выигрывает,за того и болеют..с одной стороны вроде бы и ничего плохого,а с другой - просто проститутки,по человечески.
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sanches85
1740733514
Синит-лотиноамерикано позор российского футбола
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шахта Заполярная
1740737180
Это не болельщики, которые болеют за того, кто выиграл сегодня, а завтра проиграл и болельщиков не стало - это флюгеры. Если судить по понятиям наших счетоводов и специалистов, то ниже восьмого места у этих команд вообще не должно быть болельщиков, так как они не выигрывают. БРЕД. У болельщика должен быть один клуб, раз и на всегда. Я болею за Спартак уже более 60 лет
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serhio80
1740737283
Юрий палыч забыл сказать что на локомотив студентов бесплатными чебуреками заманивали, а блохастые или бюджетников принудительно или за 500 рублей)
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