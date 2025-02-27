Семин предложил, как эффективно бороться с симуляциями в футболе

Российский тренер Юрий Семин порассуждал о борьбе с симуляциями футболистов.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас предложил наказывать симулирующих игроков прямыми красными карточками.

«В какой-то мере я с ним согласен. Уже столько имитаций у игроков, особенно в российском чемпионате футболисты падают при любом столкновении, долго лежат.

У болельщиков крадут время, они пришли смотреть футбол, а не страдание игроков. Какие-то меры обязательно нужны. Но сразу красная карточка – это чересчур строго.

Когда футболист упал, если врач ещe при этом вышел, то можно сделать, что игрок пять минут не может выходить на поле. И пусть команда играет вдесятером. Вот это один из вариантов.

По-моему, в МЛС есть что-то такое, когда футболист лежит, приходит доктор, то игрок должен потом находиться определeнное время за пределами поля. Можно сделать 5 минут или 3 минуты. Это заставит игроков не тянуть время, однозначно.

Я всегда говорил своим игрокам быть терпеливыми, потому что это контактный вид спорта, в котором много единоборств.

Если после каждого единоборства долго лежать, то мы воруем у болельщиков время, за которое они заплатили деньги», – заявил Сeмин.