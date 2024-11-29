Личка высказался о кубковой победе «Динамо» над «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча с «Локомотивом».
- Это была ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
- Динамовцы победили со счетом 1:0 после поражения 1:2 в первом матче.
- «Локо» уступил в серии пенальти и вылетел в Путь регионов.
– Победа – это всегда хорошо. Надо радоваться, хорошие эмоции. «Локомотив» – тяжелый соперник, они играют в быстрый футбол, у них талантливые молодые парни.
Мы хотели, старались забить гол. И в концовке у нас получилось. А в серии пенальти счастье чуть‑чуть к нам вернулось.
– Почему долго не делали замены?
– У нас была стабильная игра. Можно сказать, что мы держались хорошо.
Ребята, которые вышли на замену, подтвердили правильность этого решения. Они поменяли ход игры.
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Источник: «Матч ТВ»