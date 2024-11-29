Личка высказался о кубковой победе «Динамо» над «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча с «Локомотивом».

Это была ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Динамовцы победили со счетом 1:0 после поражения 1:2 в первом матче.

«Локо» уступил в серии пенальти и вылетел в Путь регионов.

– Победа – это всегда хорошо. Надо радоваться, хорошие эмоции. «Локомотив» – тяжелый соперник, они играют в быстрый футбол, у них талантливые молодые парни.

Мы хотели, старались забить гол. И в концовке у нас получилось. А в серии пенальти счастье чуть‑чуть к нам вернулось.

– Почему долго не делали замены?

– У нас была стабильная игра. Можно сказать, что мы держались хорошо.

Ребята, которые вышли на замену, подтвердили правильность этого решения. Они поменяли ход игры.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов