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    • Мбаппе: «Моя цель – остаться в «ПСЖ», это единственный вариант»

    Мбаппе: «Моя цель – остаться в «ПСЖ», это единственный вариант»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не допускает свой уход из клуба этим летом.

    «Я уже сказал, что моя цель – остаться в «ПСЖ». Это единственный вариант на сегодняшний день. Я готов вернуться к новому сезону.

    Почему я хочу отработать контракт до конца и не продлевать его? Здесь объяснения не нужны. Люди могут говорить что угодно, но у них нет всей информации.

    Я знаю, зачем так делаю, с этим нет проблем», – сказал 24-летний француз.

    • В 2024 году Мбаппе сможет покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • На него претендуют «Реал» и два клуба АПЛ.
    • Форвард получит 90 миллионов евро, если летом останется в парижской команде.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 20:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +38

      MU868686 33 минуты назад

      Когда ты уже куда нибудь передешь,как надоело эта опера

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1617

      zarsm 1 час назад

      Ты уже всем надоел, балабол

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