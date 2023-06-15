Мбаппе: «Моя цель – остаться в «ПСЖ», это единственный вариант»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не допускает свой уход из клуба этим летом.
«Я уже сказал, что моя цель – остаться в «ПСЖ». Это единственный вариант на сегодняшний день. Я готов вернуться к новому сезону.
Почему я хочу отработать контракт до конца и не продлевать его? Здесь объяснения не нужны. Люди могут говорить что угодно, но у них нет всей информации.
Я знаю, зачем так делаю, с этим нет проблем», – сказал 24-летний француз.
- В 2024 году Мбаппе сможет покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента.
- На него претендуют «Реал» и два клуба АПЛ.
- Форвард получит 90 миллионов евро, если летом останется в парижской команде.
Источник: RMC Sport