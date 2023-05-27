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    Мбаппе получит 90 миллионов, если летом останется в «ПСЖ»

    Килиан Мбаппе заработает крупную сумму, если не покинет «ПСЖ» в этом году.

    В таком случае француз в сентябре получит бонус за лояльность в размере 90 миллионов евро.

    Вероятно, 24-летний форвард отыграет в составе парижан еще как минимум один сезон.

    • В 2022 году Мбаппе отказал «Реалу».
    • Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • В этом сезоне нападающий забил 40 голов и сделал 9 ассистов в 41 матче.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 15:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68133

      portero 56 минут назад

      Каким образом этот ПСЖоп соблюдает финансовый фэйр плей? Продажные во франции это понятно, но ведь УЕФА слепой за деньги.....

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