Мбаппе получит 90 миллионов, если летом останется в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе заработает крупную сумму, если не покинет «ПСЖ» в этом году.

В таком случае француз в сентябре получит бонус за лояльность в размере 90 миллионов евро.

Вероятно, 24-летний форвард отыграет в составе парижан еще как минимум один сезон.