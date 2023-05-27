Мбаппе получит 90 миллионов, если летом останется в «ПСЖ»

Каким образом этот ПСЖоп соблюдает финансовый фэйр плей? Продажные во франции это понятно, но ведь УЕФА слепой за деньги.....
Килиан Мбаппе заработает крупную сумму, если не покинет «ПСЖ» в этом году.
В таком случае француз в сентябре получит бонус за лояльность в размере 90 миллионов евро.
Вероятно, 24-летний форвард отыграет в составе парижан еще как минимум один сезон.
- В 2022 году Мбаппе отказал «Реалу».
- Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
- В этом сезоне нападающий забил 40 голов и сделал 9 ассистов в 41 матче.