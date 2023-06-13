Два клуба АПЛ готовят предложения по трансферу Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Англии.
Купить 24-летнего футболиста хотят «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Фаворитом в гонке за французом остается «Реал», но есть вероятность, что в мадридский клуб его не отпустят.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- В прошедшем сезоне он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах.
- Накануне стало известно, что форвард отказался продлевать контракт, истекающий летом 2024-го, после чего его выставили на трансфер.
- Парижане оценивают его в 180-200 миллионов евро.
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Источник: CaughtOffside