Назван единственный клуб, куда «ПСЖ» не продаст Мбаппе летом

«ПСЖ» намерен расстаться с нападающим Килианом Мбаппе в летнее трансферное окно.
Французский клуб готов продать 24-летнего форварда, но ни в коем случае не в «Реал», сообщает журналист Ману Карреньо.
Чемпион Франции выставил Мбаппе на трансфер после получения письма от игрока, в котором он проинформировал, что не продлит контракт до 2025 года.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- В прошедшем сезоне он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах.
- Год назад француз отказал «Реалу».
Источник: El Larguero