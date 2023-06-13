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    • Назван единственный клуб, куда «ПСЖ» не продаст Мбаппе летом

    Назван единственный клуб, куда «ПСЖ» не продаст Мбаппе летом

    «ПСЖ» намерен расстаться с нападающим Килианом Мбаппе в летнее трансферное окно.

    Французский клуб готов продать 24-летнего форварда, но ни в коем случае не в «Реал», сообщает журналист Ману Карреньо.

    Чемпион Франции выставил Мбаппе на трансфер после получения письма от игрока, в котором он проинформировал, что не продлит контракт до 2025 года.

    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
    • В прошедшем сезоне он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах.
    • Год назад француз отказал «Реалу».

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    Источник: El Larguero

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