Назван единственный клуб, куда «ПСЖ» не продаст Мбаппе летом

«ПСЖ» намерен расстаться с нападающим Килианом Мбаппе в летнее трансферное окно.

Французский клуб готов продать 24-летнего форварда, но ни в коем случае не в «Реал», сообщает журналист Ману Карреньо.

Чемпион Франции выставил Мбаппе на трансфер после получения письма от игрока, в котором он проинформировал, что не продлит контракт до 2025 года.