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    ⚡️ «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер

    «ПСЖ» готов продать этим летом нападающего Килиана Мбаппе.

    О решении парижского клуба выставить на трансфер 24-летнего форварда сообщил главный футбольный корреспондент The Telegraph Джейсон Берт.

    Чемпион Франции пошел на такой шаг после получения письма от игрока, в котором он проинформировал, что не продлит контракт до 2025 года.

    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
    • В прошедшем сезоне он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах.
    • Год назад француз отказал «Реалу», но мадридский клуб сохраняет к нему интерес.

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    Источник: твиттер Джейсона Берта

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12558

      DeStar 26 минут назад

      ну вообще во время)

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