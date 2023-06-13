«ПСЖ» готов продать этим летом нападающего Килиана Мбаппе.

О решении парижского клуба выставить на трансфер 24-летнего форварда сообщил главный футбольный корреспондент The Telegraph Джейсон Берт.

Чемпион Франции пошел на такой шаг после получения письма от игрока, в котором он проинформировал, что не продлит контракт до 2025 года.