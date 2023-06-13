«ПСЖ» готов продать этим летом нападающего Килиана Мбаппе.

О решении парижского клуба выставить на трансфер 24-летнего форварда сообщил главный футбольный корреспондент The Telegraph Джейсон Берт.

Чемпион Франции пошел на такой шаг после получения письма от игрока, в котором он проинформировал, что не продлит контракт до 2025 года.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.

В прошедшем сезоне он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах.

Год назад француз отказал «Реалу», но мадридский клуб сохраняет к нему интерес.

Успейте забрать специальный бонус в 17000₽ для новых клиентов!