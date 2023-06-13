«ПСЖ» готов продать этим летом нападающего Килиана Мбаппе.
О решении парижского клуба выставить на трансфер 24-летнего форварда сообщил главный футбольный корреспондент The Telegraph Джейсон Берт.
Чемпион Франции пошел на такой шаг после получения письма от игрока, в котором он проинформировал, что не продлит контракт до 2025 года.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- В прошедшем сезоне он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах.
- Год назад француз отказал «Реалу», но мадридский клуб сохраняет к нему интерес.
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Источник: твиттер Джейсона Берта