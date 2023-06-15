Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА объявил об уходе Ролана Гусева из клуба

    Ролан Гусев больше не работает в системе ЦСКА.

    Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

    45-летний специалист был старшим тренером молодежной команды ЦСКА.

    • Гусев работал с молодежкой с октября 2021 года.
    • В первом же сезоне под его руководством команда выиграла золотые медали первенства.
    • В прошедшем сезоне они финишировали на 3-м месте.

    «Мы очень благодарны Ролану Александровичу за проделанную работу на посту старшего тренера молодежной команды. Под его руководством ребята в первый же сезон стали победителями первенства.

    Но, что самое важное, многие молодые футболисты при Гусеве продемонстрировали качественное развитие. Ярослав Арбузов, Егор Носков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Владимир Шайхутдинов – все эти ребята уже находятся в обойме основной команды.

    Не удивлюсь, если на летний сбор Владимир Валентинович [Федотов] пригласит еще несколько парней на просмотр.

    Мы не планировали расставаться с Роланом Александровичем, но он сам попросил нас об уходе, потому что хочет работать во взрослом футболе.

    Мы ни в коем случае не прощаемся с ним, двери нашего клуба всегда открыты. Желаем ему удачи в новом тренерском пути!» – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

    Новости по теме
    Федотов раскрыл феномен Акинфеева 2
    Агент Медины прокомментировал возможный переход игрока из ЦСКА в «Спартак» 1
    «Спартак» начал переговоры по трансферу Медины из ЦСКА: его хочет лично Абаскаль 14
    Источник: телеграм-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 