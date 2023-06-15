ЦСКА объявил об уходе Ролана Гусева из клуба

Ролан Гусев больше не работает в системе ЦСКА.

Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

45-летний специалист был старшим тренером молодежной команды ЦСКА.

Гусев работал с молодежкой с октября 2021 года.

В первом же сезоне под его руководством команда выиграла золотые медали первенства.

В прошедшем сезоне они финишировали на 3-м месте.

«Мы очень благодарны Ролану Александровичу за проделанную работу на посту старшего тренера молодежной команды. Под его руководством ребята в первый же сезон стали победителями первенства.

Но, что самое важное, многие молодые футболисты при Гусеве продемонстрировали качественное развитие. Ярослав Арбузов, Егор Носков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Владимир Шайхутдинов – все эти ребята уже находятся в обойме основной команды.

Не удивлюсь, если на летний сбор Владимир Валентинович [Федотов] пригласит еще несколько парней на просмотр.

Мы не планировали расставаться с Роланом Александровичем, но он сам попросил нас об уходе, потому что хочет работать во взрослом футболе.

Мы ни в коем случае не прощаемся с ним, двери нашего клуба всегда открыты. Желаем ему удачи в новом тренерском пути!» – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.