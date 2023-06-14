Жена Бузникина возмутилась судейством в пользу ЦСКА в кубковом Суперфинале

Жена руководителя селекционной службы «Краснодара» Максима Бузникина Наталья недовольна работой арбитров на кубковом Суперфинале против ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

В поле работал 50-летний Владислав Безбородов.

Единственный гол в основное время ЦСКА забил с пенальти.

У «Краснодара» по-прежнему нет трофеев.

«Ком к горлу подкатывает при просмотре видеообзоров. «Краснодар» еще получит свои заслуженные трофеи, а судьям пусть тяжелой ношей лягут их «бонусы» за такое судейство», – написала Бузникина в соцсети.