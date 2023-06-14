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    • Жена Бузникина возмутилась судейством в пользу ЦСКА в кубковом Суперфинале

    Жена Бузникина возмутилась судейством в пользу ЦСКА в кубковом Суперфинале

    Жена руководителя селекционной службы «Краснодара» Максима Бузникина Наталья недовольна работой арбитров на кубковом Суперфинале против ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

    • В поле работал 50-летний Владислав Безбородов.
    • Единственный гол в основное время ЦСКА забил с пенальти.
    • У «Краснодара» по-прежнему нет трофеев.

    «Ком к горлу подкатывает при просмотре видеообзоров. «Краснодар» еще получит свои заслуженные трофеи, а судьям пусть тяжелой ношей лягут их «бонусы» за такое судейство», – написала Бузникина в соцсети.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +511

      Vratarь 39 минут назад

      Ох, уж эти жёны футбольного мира!

      0
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      Рейтинг: +20306

      Cleaner 53 минуты назад

      Еще одна кукла говорящая появилась???

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