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    «Не хочу заводиться в отпуске»: Карпин – о судействе в РПЛ

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о работе судей в РПЛ-2022/23.

    «Про судейство не хочу [говорить]. Я уже в отпуске – не хочу заводиться. Скажу одну фразу – ничего нормального с нашим судейством не происходит.

    Если разговаривать про каждый момент, на это уйдет часов десять. И все равно мы ни к чему не придем.

    И непонятно, почему мне нельзя спросить у судьи о том или ином его решении. Без оскорбления и даже мата. Красная карточка после матча со «Спартаком» – загадка для меня.

    Можно сгладить любой намечающийся конфликт простым объяснением. После матча с «Зенитом» у меня были вопросы по какому-то решению Карасева. Он сразу признал, что ошибся. И вот это нормально.

    В таких ситуациях у тренеров и футболистов не остается аргументов – ведь все люди и все ошибаются», – заявил Карпин.

    • «Ростов» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
    • Ростовчане в течение чемпионата пробили 15 пенальти – это новый рекорд.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2255

      jek718875 1 час назад

      Здесь Валерий не прав, ошибаются все, но не судьи РПЛ

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