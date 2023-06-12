«Не хочу заводиться в отпуске»: Карпин – о судействе в РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о работе судей в РПЛ-2022/23.

«Про судейство не хочу [говорить]. Я уже в отпуске – не хочу заводиться. Скажу одну фразу – ничего нормального с нашим судейством не происходит.

Если разговаривать про каждый момент, на это уйдет часов десять. И все равно мы ни к чему не придем.

И непонятно, почему мне нельзя спросить у судьи о том или ином его решении. Без оскорбления и даже мата. Красная карточка после матча со «Спартаком» – загадка для меня.

Можно сгладить любой намечающийся конфликт простым объяснением. После матча с «Зенитом» у меня были вопросы по какому-то решению Карасева. Он сразу признал, что ошибся. И вот это нормально.

В таких ситуациях у тренеров и футболистов не остается аргументов – ведь все люди и все ошибаются», – заявил Карпин.