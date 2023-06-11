«Вест Хэм» не хотел платить ЦСКА 17 миллионов за Влашича: реакция ФИФА

ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА оставшиеся деньги за трансфер Николы Влашича. Английский клуб должен за переход хорвата 17,43 миллиона евро.

«Вест Хэм» хотел доказать, что отсутствие выплат за Влашича из-за финансовых санкций против России является форс-мажорным обстоятельством, но не сумел это сделать.

Англичане обязаны перевести ЦСКА 17,43 миллиона до 31 июля. Если сумма не поступит, долг увеличится до 25,65 миллиона, а «Вест Хэму» будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех лет.