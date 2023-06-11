«Вест Хэм» не хотел платить ЦСКА 17 миллионов за Влашича: реакция ФИФА

Вот теперь пусть как хотят, так и платят!))))
Приобретение рублей на ММВБ по текущему курсу и перечисление их на счёт ЦСКА - для Вест Хэма наилучший вариант.))
ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА оставшиеся деньги за трансфер Николы Влашича. Английский клуб должен за переход хорвата 17,43 миллиона евро.
«Вест Хэм» хотел доказать, что отсутствие выплат за Влашича из-за финансовых санкций против России является форс-мажорным обстоятельством, но не сумел это сделать.
Англичане обязаны перевести ЦСКА 17,43 миллиона до 31 июля. Если сумма не поступит, долг увеличится до 25,65 миллиона, а «Вест Хэму» будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех лет.
- Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года.
- Сумма трансфера составила 30 млн евро.