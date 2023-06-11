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    • «Краснодар» – ЦСКА: стартовые составы на Суперфинал Fonbet Кубка России

    «Краснодар» – ЦСКА: стартовые составы на Суперфинал Fonbet Кубка России

    «Краснодар» и ЦСКА назвали стартовые составы на Суперфинал Fonbet Кубка России.

    • Матч на московском стадионе «Лужники» начнется в 17:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    «Краснодар»: Агкацев, Алонсо, Петров, Рамирес, Арутюнян, Ленини, Ионов, Кордоба, Олусегун, Сперцян, Батчи.

    Запасные: Сафонов, Кокарев, Литвинов, Кайо, Волков, Черников, Жилкин, Ахметов, Мозес, Баньяц, Сухорученко, Кади.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Роша, Мойзес, Медина, Зделар, Кучаев, Обляков, Зайнутдинов, Чалов.

    Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Агапов, Лукин, Гайич, Глебов, Щенников, Носков, Мухин, Мендес, Карраскаль, Заболотный.

    Судья: Владислав Безбородов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 25
    • Желтые карточки: 136 (5,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 7
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Команды играли друг с другом на стадии 1/4 финала: ЦСКА прошел дальше по сумме двух матчей – 3:1.

    Коэффициенты:

    • Победа «Краснодара» – 4.14
    • Ничья – 3.75
    • Победа ЦСКА – 2.03

    Прогноз на матч: победа ЦСКА

    Где смотреть матч Краснодар – ЦСКА

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    Источник: телеграм-канал Fonbet Кубка России

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    Сегодня, 15:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      Таврида 2 часа назад

      В Краснодаре все-таки признали "заслуги" Сафонова и посадили на скамейку запасных.

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