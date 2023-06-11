«Краснодар» и ЦСКА назвали стартовые составы на Суперфинал Fonbet Кубка России.
- Матч на московском стадионе «Лужники» начнется в 17:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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«Краснодар»: Агкацев, Алонсо, Петров, Рамирес, Арутюнян, Ленини, Ионов, Кордоба, Олусегун, Сперцян, Батчи.
Запасные: Сафонов, Кокарев, Литвинов, Кайо, Волков, Черников, Жилкин, Ахметов, Мозес, Баньяц, Сухорученко, Кади.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Роша, Мойзес, Медина, Зделар, Кучаев, Обляков, Зайнутдинов, Чалов.
Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Агапов, Лукин, Гайич, Глебов, Щенников, Носков, Мухин, Мендес, Карраскаль, Заболотный.
Судья: Владислав Безбородов (Россия)
- Матчей в сезоне: 25
- Желтые карточки: 136 (5,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 7
- Фолы в среднем за матч: 22
Команды играли друг с другом на стадии 1/4 финала: ЦСКА прошел дальше по сумме двух матчей – 3:1.
Коэффициенты:
- Победа «Краснодара» – 4.14
- Ничья – 3.75
- Победа ЦСКА – 2.03
Прогноз на матч: победа ЦСКА