«Краснодар» и ЦСКА сыграют в суперфинале Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Кто выиграет суперфинал Кубка России? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

Команды играли друг с другом на стадии 1/4 финала: ЦСКА прошел дальше по сумме двух матчей – 3:1.

Матч состоится в воскресенье, 11 июня.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 17:00 мск.

ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей составляет 2,00. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш «Краснодара» дают 3,70.

Прогноз на матч Краснодар – ЦСКА