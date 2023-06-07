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    • Где смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА: суперфинал Кубка России, 11 июня 2023

    Где смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА: суперфинал Кубка России, 11 июня 2023

    «Краснодар» и ЦСКА сыграют в суперфинале Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

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    Команды играли друг с другом на стадии 1/4 финала: ЦСКА прошел дальше по сумме двух матчей – 3:1.

    • Матч состоится в воскресенье, 11 июня.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 17:00 мск.

    ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей составляет 2,00. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш «Краснодара» дают 3,70.

    Источник: «Бомбардир»

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