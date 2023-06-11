«Краснодар» и ЦСКА сыграют в суперфинале Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.
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Команды играли друг с другом на стадии 1/4 финала: ЦСКА прошел дальше по сумме двух матчей – 3:1.
- Матч состоится в воскресенье, 11 июня.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 17:00 мск.
ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей составляет 2,00. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш «Краснодара» дают 3,70.
Источник: «Бомбардир»