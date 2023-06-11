«Краснодар» и ЦСКА сыграют в суперфинале Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

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Ориентировочные составы:

Судья: Владислав Безбородов (Россия)

Матчей в сезоне: 25

Желтые карточки: 136 (5,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 7

Фолы в среднем за матч: 22

Команды играли друг с другом на стадии 1/4 финала: ЦСКА прошел дальше по сумме двух матчей – 3:1.

Коэффициенты:

Победа «Краснодара» – 4.14

Ничья – 3.75

Победа ЦСКА – 2.03

Прогноз на матч: победа ЦСКА

Где смотреть матч Краснодар – ЦСКА