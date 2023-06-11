«Краснодар» и ЦСКА сыграют в суперфинале Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.
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Ориентировочные составы:
- Краснодар: Матвей Сафонов – Сергей Петров, Кайо, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо – Эдуард Сперцян, Сергей Волков, Михайло Баньяц – Жоао Бачи, Джон Кордоба, Ильзат Ахметов.
- ЦСКА: Игорь Акинфеев – Мойзес Барбоза, Виллиан Роша, Игорь Дивеев – Хесус Медина, Фелипе Мендес, Саша Зделар, Милан Гайич – Антон Заболотный, Константин Кучаев, Иван Обляков.
Судья: Владислав Безбородов (Россия)
- Матчей в сезоне: 25
- Желтые карточки: 136 (5,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 7
- Фолы в среднем за матч: 22
Команды играли друг с другом на стадии 1/4 финала: ЦСКА прошел дальше по сумме двух матчей – 3:1.
Коэффициенты:
- Победа «Краснодара» – 4.14
- Ничья – 3.75
- Победа ЦСКА – 2.03
Прогноз на матч: победа ЦСКА
Источник: «Бомбардир»