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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Краснодар» – ЦСКА: суперфинал Кубка России, 11 июня 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Краснодар» – ЦСКА: суперфинал Кубка России, 11 июня 2023

    «Краснодар» и ЦСКА сыграют в суперфинале Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Владислав Безбородов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 25
    • Желтые карточки: 136 (5,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 7
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Команды играли друг с другом на стадии 1/4 финала: ЦСКА прошел дальше по сумме двух матчей – 3:1.

    Коэффициенты:

    • Победа «Краснодара» – 4.14
    • Ничья – 3.75
    • Победа ЦСКА – 2.03

    Прогноз на матч: победа ЦСКА

    Где смотреть матч Краснодар – ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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