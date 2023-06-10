«Дешевое повидло»: ветеран ЦСКА – о Промесе

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своем отношении к вингеру «Спартака» Квинси Промесу.

«Промес – это дешевое повидло, пижон. Этот сыграет пару игр, забьeт один мяч, ну, может, два. Я вижу всe по его манере игры и физиономии.

Я знаю хорошо этих чeрных, e-моe! Он хоть откуда родом-то? Нидерланды? У него, конечно, есть африканские корни.

Что африканцы, что южноамериканцы – это один чeрт. Они все пижонистые, высокого мнения о себе. И этот то же самое. Выeживаются постоянно», – заявил Пономарев.