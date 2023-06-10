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    «Дешевое повидло»: ветеран ЦСКА – о Промесе

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своем отношении к вингеру «Спартака» Квинси Промесу.

    «Промес – это дешевое повидло, пижон. Этот сыграет пару игр, забьeт один мяч, ну, может, два. Я вижу всe по его манере игры и физиономии.

    Я знаю хорошо этих чeрных, e-моe! Он хоть откуда родом-то? Нидерланды? У него, конечно, есть африканские корни.

    Что африканцы, что южноамериканцы – это один чeрт. Они все пижонистые, высокого мнения о себе. И этот то же самое. Выeживаются постоянно», – заявил Пономарев.

    • 31-летний Промес – фигурант 2 уголовных дел в Нидерландах.
    • Его подозревают в наркоторговле и нанесении ножевого ранения двоюродному брату.
    • В прошедшем сезоне спартаковец провел 37 матчей, забил 25 голов и сделал 10 ассистов.

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    Источник: Legalbet

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