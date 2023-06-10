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«Дешевое повидло»: ветеран ЦСКА – о Промесе

10 июня 2023, 12:57
13

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своем отношении к вингеру «Спартака» Квинси Промесу.

«Промес – это дешевое повидло, пижон. Этот сыграет пару игр, забьeт один мяч, ну, может, два. Я вижу всe по его манере игры и физиономии.

Я знаю хорошо этих чeрных, e-моe! Он хоть откуда родом-то? Нидерланды? У него, конечно, есть африканские корни.

Что африканцы, что южноамериканцы – это один чeрт. Они все пижонистые, высокого мнения о себе. И этот то же самое. Выeживаются постоянно», – заявил Пономарев.

  • 31-летний Промес – фигурант 2 уголовных дел в Нидерландах.
  • Его подозревают в наркоторговле и нанесении ножевого ранения двоюродному брату.
  • В прошедшем сезоне спартаковец провел 37 матчей, забил 25 голов и сделал 10 ассистов.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (13)
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Красногвардейчик
1686392089
Это повидло только для РПЛ...факт
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шахта Заполярная
1686399160
Ой дурак. Годов много, а мозгов как не было, так и нет. РАСИСТ.
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Persona_non_Grata
1686404698
А не наговорил ли ты, милок на статью 282 УК ??? Можно и в прокуратуру обратиться с заявлением ...
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ScarlettOgusania
1686405589
конская алкашня вылезла не свет божий - пономарь разговорился, дешёвый вытеран, во все свои высеры вставляющий про "повидло"( позор конюшне!!!
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jek718875
1686407070
Даже коню понятно, что говорил он это после литрухи
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aaaaahhhh
1686414243
грубо. по быдлячи....
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alefreddy
1686415033
деменция тяжелый недуг
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zigbert
1686421316
Для начала Пономареву надо разобраться в себе. А таких забивных игроков как Промес в РПЛ мало.
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NewLife
1686427424
"У него, конечно, есть африканские корни." Ты наверняка не знаешь "этнолог" маразматик, что у всех людей на планете есть африканские корни, так как первые гоминиды появились в Африке и рассеялись по свету сначала черными, а потом стали отбеливаться те, кто стал жить не в жарких краях.
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АлексМак
1686947373
Абсолютно прав!
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