Семин дал совет «Динамо»

Юрий Семин посоветовал «Динамо» выбирать нового тренера среди российских специалистов.
«Сколько было уже иностранных тренеров, которые ничего не смогли показать в РПЛ. Не знаю, почему наши топ-клубы настойчиво рассматривают только иностранцев на пост главного тренера.
В «Динамо» надо пригласить российского тренера,с иностранцами как-то не ладится. У нас хорошая тренерская школа!
Все последние чемпионства связаны с именами российских специалистов», – сказал Семин.
- «Динамо» ищет замену Славише Йокановичу.
- Москвичи финишировали на 9-м месте в РПЛ.
- Сообщалось, что клуб выбирает между двумя тренерами – иностранцем и россиянином. Предположительно, рассматриваются кандидатуры Вука Рашовича и Леонида Слуцкого.
Источник: «РБ Спорт»