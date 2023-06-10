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    Семин дал совет «Динамо»

    Юрий Семин посоветовал «Динамо» выбирать нового тренера среди российских специалистов.

    «Сколько было уже иностранных тренеров, которые ничего не смогли показать в РПЛ. Не знаю, почему наши топ-клубы настойчиво рассматривают только иностранцев на пост главного тренера.

    В «Динамо» надо пригласить российского тренера,с иностранцами как-то не ладится. У нас хорошая тренерская школа!

    Все последние чемпионства связаны с именами российских специалистов», – сказал Семин.

    • «Динамо» ищет замену Славише Йокановичу.
    • Москвичи финишировали на 9-м месте в РПЛ.
    • Сообщалось, что клуб выбирает между двумя тренерами – иностранцем и россиянином. Предположительно, рассматриваются кандидатуры Вука Рашовича и Леонида Слуцкого.

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    Источник: «РБ Спорт»

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