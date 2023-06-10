Семин дал совет «Динамо»

Юрий Семин посоветовал «Динамо» выбирать нового тренера среди российских специалистов.

«Сколько было уже иностранных тренеров, которые ничего не смогли показать в РПЛ. Не знаю, почему наши топ-клубы настойчиво рассматривают только иностранцев на пост главного тренера.

В «Динамо» надо пригласить российского тренера,с иностранцами как-то не ладится. У нас хорошая тренерская школа!

Все последние чемпионства связаны с именами российских специалистов», – сказал Семин.