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    • Хави назвал причину, по которой Месси не перешел в «Барселону»: «Он хорошо все объяснил»

    Хави назвал причину, по которой Месси не перешел в «Барселону»: «Он хорошо все объяснил»

    Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил, почему нападающий Лионель Месси перешел в «Интер Майами», а не в каталонский клуб.

    «Мы должны уважать его. Часто нам не хватает эмпатии. Быть Месси нелегко. Учитывая внимание, которое ему уделяют, он не может жить спокойно. Он всегда должен быть лучшим во всем.

    Месси объяснил это естественным образом. У него был непростой этап, и он больше не хочет находиться в такой ситуации, под таким вниманием.

    Он очень хорошо все объяснил. Он захотел снизить уровень давления и напряжения. Теперь он хочет жить более спокойной семейной жизнью», – сказал Хави.

    • Месси последние два сезона играл в «ПСЖ». У него закончился контракт с парижским клубом.
    • Лео подписал контракт с «Интером Майами» до лета 2026-го.
    • Клуб идет в МЛС на 27-м месте из 29 команд.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 16:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5295

      Питерский князь 1 минуту назад

      Теперь он хочет более богатой жизнью жить.
      :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +237

      Marat A. 2 часа назад

      Месси поступил правильно. Я думаю что это уже окончательно. Если честно, то Лео сейчас только помешает становлению новой команды "Барселоны". Я бы с интересом "посмотрел" на новый проект - Месси, Иньеста, Бускетс, Альба, можно и Суарес с Неймаром ...или в Америке или Саудовской Арабии

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