Хави назвал причину, по которой Месси не перешел в «Барселону»: «Он хорошо все объяснил»

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил, почему нападающий Лионель Месси перешел в «Интер Майами», а не в каталонский клуб.

«Мы должны уважать его. Часто нам не хватает эмпатии. Быть Месси нелегко. Учитывая внимание, которое ему уделяют, он не может жить спокойно. Он всегда должен быть лучшим во всем.

Месси объяснил это естественным образом. У него был непростой этап, и он больше не хочет находиться в такой ситуации, под таким вниманием.

Он очень хорошо все объяснил. Он захотел снизить уровень давления и напряжения. Теперь он хочет жить более спокойной семейной жизнью», – сказал Хави.