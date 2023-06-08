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    • Малком побил рекорд «Зенита» по набранным голосам при определении лучшего игрока сезона РПЛ

    Малком побил рекорд «Зенита» по набранным голосам при определении лучшего игрока сезона РПЛ

    Вингер «Зенита» Малком стал лучшим игроком сезона РПЛ по версии футболистов. Таковы итоги опроса «СЭ».

    Он набрал 344 балла в голосовании – это шестой результат в истории.

    1. Дмитрий Аленичев (1997, «Спартак») – 460 баллов
    2. Дмитрий Лоськов (2002, «Локомотив») – 402 балла
    3. Егор Титов (2000, «Спартак») – 400 баллов
    4. Виктор Онопко (1993, «Спартак») – 380 баллов
    5. Алексей Смертин (1999, «Локомотив») – 377 баллов
    6. Малком (2023, «Зенит») – 344 балла

    Среди игроков «Зенита» до Малкома лучший результат был у Андрея Аршавина в 2006 году – 322 балла.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      PopAmira 7 часов назад

      Важно - лучшим стал россиянин!

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