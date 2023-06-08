Малком – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов, Дзюба – в топ-5

«СЭ» подвел итоги опроса футболистов, выступающих в российской Премьер-лиге.

Они выбрали лучшего игрока прошедшего чемпионата – это вингер «Зенита» Малком.

Бразилец победил в голосовании с почти трехкратным отрывом от ближайшего преследователя.

Малком стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ с 23 голами.

Интересно попадание в топ-5 нападающего Артема Дзюбы, который только зимой вернулся в Россию и подписал контракт с «Локомотивом».