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    • Малком – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов, Дзюба – в топ-5

    Малком – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов, Дзюба – в топ-5

    «СЭ» подвел итоги опроса футболистов, выступающих в российской Премьер-лиге.

    Они выбрали лучшего игрока прошедшего чемпионата – это вингер «Зенита» Малком.

    Бразилец победил в голосовании с почти трехкратным отрывом от ближайшего преследователя.

    Малком стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ с 23 голами.

    Интересно попадание в топ-5 нападающего Артема Дзюбы, который только зимой вернулся в Россию и подписал контракт с «Локомотивом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2724

      ПалкоВводецъ (returned) 10 часов назад

      Малком красава! Заслужил быть лучшим и с лихвой отработал свой контракт. Гыгыгы

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