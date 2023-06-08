Малком – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов, Дзюба – в топ-5

Малком красава! Заслужил быть лучшим и с лихвой отработал свой контракт. Гыгыгы
«СЭ» подвел итоги опроса футболистов, выступающих в российской Премьер-лиге.
Они выбрали лучшего игрока прошедшего чемпионата – это вингер «Зенита» Малком.
Бразилец победил в голосовании с почти трехкратным отрывом от ближайшего преследователя.
Малком стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ с 23 голами.
Интересно попадание в топ-5 нападающего Артема Дзюбы, который только зимой вернулся в Россию и подписал контракт с «Локомотивом».