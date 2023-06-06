Романцев оценил сезон «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев недоволен результатами команды в сезоне-2022/23.

– Третье место для «Спартака» – это успех?

– Каждый по-своему понимает. Для меня – не успех. Для вас, может быть, успех, если вы не спартаковец. «Зениту» нравится. Мне, спартаковцу, не нравится.

– Часто говорят, что «Зенит» сейчас выигрывает чемпионства, как «Спартак» при вас в 90-х. Что у «Зенита» чемпионства построены на деньгах. Говорят, в «Спартаке» тогда тоже были финансовые ресурсы.

– Ресурсы? Да, конечно! Кто это говорит? Откуда ресурсы-то у нас? Что зарабатывали на продаже игроков, тем и платили. Это большие ресурсы. Игрока нужно взять и засветить. Некоторых еще и воспитать, довести до такого уровня, чтобы ими заинтересовался кто-нибудь.

Продать и потом на эти деньги содержать футболистов, которые только что пришли, засветились и хотят прогрессировать и выигрывать. Так работал «Спартак» в мое время с Николаем Петровичем Старостиным.

– Если бы у Вас и у «Спартака» в тот период был такой спонсор, как «Газпром», вы бы могли замахнуться на победу в Лиге чемпионов?

– Нельзя жалеть о том, что уже давно прошло. Конечно, если бы мы сохраняли игроков лучше и несколько лет собирали их, то могли бы. Но в конце каждого сезона каждый европейский клуб уже смотрел, где нужно усилиться.

А мы смотрели, кого бы попробовать не отдать, и не могли никого удержать. Во-первых, ребята сами хотели и играли до копейки. А во-вторых, нам нужно было содержать клуб на эти деньги. Тяжелые были времена. Слава Богу, что мы с честью из них вышли.

«Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив ЦСКА и «Зениту».

Команда набрала 54 очка в 30 турах чемпионата.

В Кубке москвичи вылетели от «Акрона» на стадии 1/2 финала Пути регионов.

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