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  • Малком – лучший игрок РПЛ. Итоги голосования на «Бомбардире»

Малком – лучший игрок РПЛ. Итоги голосования на «Бомбардире»

5 июня 2023, 13:30

Привет. Это редакция «Бомбардира». Недавно мы запустили опрос по лучшему игроку РПЛ уже завершившегося сезона-2022/23. Процентный результат такой:

1-е место – Малком («Зенит»), 37%.

2-е место – Квинси Промес («Спартак»), 23%.

3-е место – Игорь Акинфеев (ЦСКА), 10%.

Таким образом, Малком стал лучшим футболистом РПЛ, по версии «Бомбардира» и его читаталей. В этом сезоне он забил 23 гола, отдал 7 ассистов и стал вместе с командой чемпионом.

Как голосовала редакция? Сейчас Расскажем.

Владислав Журин – за Промеса

Мне на фоне всеобщего восхищения гением Малкома хотелось бы респектануть главной спартаковской звезде Квинси и признать его лучшим в сезоне. От зенитовского бразильца Промес отстал по голам и по общему показетлю «гол+пас» всего на три пункта, но при этом в плане партнеров вокруг у Квинси ситуация куда сложнее. Рядом с ним нет уймы классных соотечественников, которые бы играли под него и понимали бы на уровне жестов. Спартаковец старался выжимать из себя максимум из условий, создаваемых Зиньковским, Игнатовым, Пруцевым. А это, увы, не Клаудиньо и не Вендел.

К тому же давайте не забывать, что весь сезон Промес проводил под давлением из-за личных проблем на родине. Конечно, он профессионал и на поле должен от всего абстрагироваться. Но вся шумиха вокруг судебных разбирательств постоянно сидит в голове. Были опасения, что Квинси из-за этого загрустит, поникнет, но нет. Он отрабатывал, и 27 по «гол+пас» это подтверждают. Напомню, у спартаковца не было нормальной зимней подготовки, по вышеуказанной причине он работал отдельно от команды. С этой сложностью Промес тоже справился – весну он не провалил, слабее партнеров физически не был.

Может показаться странным, но главным перфомансом Промеса в сезоне назову его второй тайм против «Краснодара» в апрельском матче (4:3). Квинси вышел в перерыве, и до 84-й минуты его нужно было искать на поле под лупой. Но на 84-й открылся под Шамара и потом со второй попытки отправил мяч в створ. Принес команде важнейшую волевую победу с 0:2. Проявился как лидер, вытащил матч. Квинси был ярок и в других матчах, но выделю этот.

Илья Егоров – за Федора Чалова

Федору Чалову – 25. Для российского футбола этот возраст – ничто, он все еще сохраняет статус молодого и перспективного. Но за несколько лет карьеры Чалов в прямом смысле прошел все: мощный старт, звание лучшего бомбардира, голы «Реалу» и «Арсеналу» в еврокубках, вызов в сборную, спад, перезагрузку в «Базеле». К новому этапу карьеры, кажется, Чалов подошел с тем же бэкграундом, что и ЦСКА. Армейская смесь заискрила. Клуб при Владимире Федотове стал лучше. Вместе с ЦСКА стал лучше и сам Чалов.

Знаете, я даже принимаю факт, что называть Федора Чалова лучшим игроком сезона рядом с роботизированными Промесом и Малкомом минимум чуточку странно. Но меня в данном случае привлекают не скиллы, показатели в рейтингах, а именно рабочие условия, верность системе ЦСКА и желание бесконечно развиваться, которое сильно заметно в Чалове в этом сезоне. И есть все та же цель – играть в топовом чемпионате.

Чалов в сезоне-2022/23 – красавец и точно лучший с точки зрения вклада в общий результат, эмоций и отдачи. Поэтому я верю в него и в реализацию его мечты.

Дмитрий Самойлов – за Малкома

Хочется избежать самого попсового выбора, но сложно это сделать, когда все очевидно.

Кто лучший по забитым мячам? Малком. Кто лидирует по «гол+пас»? Малком. Чья команда уверенно стала чемпионом? Команда Малкома. Кто единственный футболист РПЛ, которого СМИ связывают с трансфером в «ПСЖ» и топ-клубы АПЛ? Снова Малком.

Многие игроки здорово себя проявили, но Малком просто сильнее их. Против фактов не попрешь. Хочется избежать попсового выбора, но истина дороже!

Евгений Найданов – за Артема Дзюбу

Поскольку самый очевидный вариант с Малкомом забрали, выберу самый дерзкий и нахальный. Артем Дзюба – до сих пор лучший игрок РПЛ. Он вернулся из Турции, где просидел полгода на скамейке запасных, чтобы вновь разорвать РПЛ. В 34 года. Потому что злой, потому что его вновь списали со счетов.

Дзюба вытащил «Локомотив» со дна, быстро влился в коллектив и наладил атмосферу, показал очень приличные статистические цифры: 8 голов и 5 ассистов в 11 матчах.

Артема можно любить, а можно ненавидеть, но не признать нельзя: Дзюба по-прежнему в порядке, а наш футбол без него был бы значительно тусклее.

Фото: официальный сайт «Зенита», официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Локомотива»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Спартак Локомотив Акинфеев Игорь Дзюба Артем Промес Квинси Чалов Федор Малком
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