Анчелотти прокомментировал будущее Бензема в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не сомневается, что Карим Бензема останется в команде.

Сообщалось, что француз отказал саудовскому клубу «Аль-Иттихад», предлагавшему 200 миллионов евро за два сезона.

«Остается ли Бензема? Он готов сыграть завтра, и у него есть годичный контракт. У нас нет никаких сомнений», – заявил Анчелотти.