Анчелотти прокомментировал будущее Бензема в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не сомневается, что Карим Бензема останется в команде.
Сообщалось, что француз отказал саудовскому клубу «Аль-Иттихад», предлагавшему 200 миллионов евро за два сезона.
«Остается ли Бензема? Он готов сыграть завтра, и у него есть годичный контракт. У нас нет никаких сомнений», – заявил Анчелотти.
- Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
- Он в «Реале» с 2009 года.
- В сезоне-2022/23 форвард забил 30 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах.
Источник: AS