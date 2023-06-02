Опубликована заявка сборной Испании на финал четырех Лиги наций

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте определился с составом на ближайшие матчи.

В июне испанцы поучаствуют в финале четырех Лиги наций.

Соперник по 1/2 финала – Италия (15 июня).

В другом полуфинале встретятся Хорватия и Нидерланды.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Давид Райя («Брентфорд»);

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Давид Гарсия («Осасуна»), Жорди Альба («Барселона»), Хуан Бернат («ПСЖ»);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Микель Мерино, Мартин Субименди (оба – «Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Серхио Каналес («Бетис»);

Нападающие: Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Эспаньол»), Родриго («Лидс»), Марко Асенсио («Реал»), Нико Уильямс («Атлетико»), Йереми Пино («Вильярреал»).