Канчельскис: «80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают»

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал высокие зарплаты в российском футболе.

«Как устроены зарплаты в российском футболе – просто кошмар! Молодых парней заваливают деньгами так, что у них вообще весь интерес к футбольному развитию пропадает. О чем им думать на футбольном поле? Что доказывать? Некоторые к 23 годам уже получают такие деньги, с которыми попросту не справляются.

80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают. Рынок зарплат в РПЛ на уровне европейских лиг, а качество футбола в два-три раза ниже. Разве это адекватно?

У всех российских футболистов предусмотрена надбавка за паспорт, потому что действует лимит на легионеров. Все это не способствует развитию футбола в стране, поэтому уровень игры падает с каждым годом все сильнее», – сказал Канчельскис.