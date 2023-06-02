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  • Канчельскис: «80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают»

Канчельскис: «80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают»

2 июня 2023, 13:02
6

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал высокие зарплаты в российском футболе.

«Как устроены зарплаты в российском футболе – просто кошмар! Молодых парней заваливают деньгами так, что у них вообще весь интерес к футбольному развитию пропадает. О чем им думать на футбольном поле? Что доказывать? Некоторые к 23 годам уже получают такие деньги, с которыми попросту не справляются.

80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают. Рынок зарплат в РПЛ на уровне европейских лиг, а качество футбола в два-три раза ниже. Разве это адекватно?

У всех российских футболистов предусмотрена надбавка за паспорт, потому что действует лимит на легионеров. Все это не способствует развитию футбола в стране, поэтому уровень игры падает с каждым годом все сильнее», – сказал Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1685700696
Ясен хрен
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Garrincha58
1685703576
иногда и Канчельскис правду матку рубит но кто его слушает кому то это не выгодно но вот кому давно пора ввести потолок зарплат и по возрасту и по выступлению за команду и всё должно быть открыто чтобы не было зарплат в конвертах
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portero
1685703998
99,% чинуш не заслуживают тех днег что имеют.....
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DOCTOR PENALTY
1685704223
А остальные 20% заслуживают что-ли?..
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serglider
1685705886
Стопудово 80% футболеров, не получают ту зарплату которая прописана у них в контрактах))) В Ютубе на канале Красава, один фуиболер откровенничал, как получал зарплату с левой банковской карты. А там еще завязаны: агенты, тренеры, менеджмент клуба. Коррупция она не может где-то быть. Ее или нет или она везде! Так что распилы, откаты, взятки, договорняки и бюджетные бабки - неотъемлемая часть российского футбола.
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