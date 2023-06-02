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    • Канчельскис: «80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают»

    Канчельскис: «80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают»

    Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал высокие зарплаты в российском футболе.

    «Как устроены зарплаты в российском футболе – просто кошмар! Молодых парней заваливают деньгами так, что у них вообще весь интерес к футбольному развитию пропадает. О чем им думать на футбольном поле? Что доказывать? Некоторые к 23 годам уже получают такие деньги, с которыми попросту не справляются.

    80% российских футболистов не заслуживают тех денег, которые получают. Рынок зарплат в РПЛ на уровне европейских лиг, а качество футбола в два-три раза ниже. Разве это адекватно?

    У всех российских футболистов предусмотрена надбавка за паспорт, потому что действует лимит на легионеров. Все это не способствует развитию футбола в стране, поэтому уровень игры падает с каждым годом все сильнее», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.06.2023 13:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2583

      ПалкоВводецъ (returned) 20 часов назад

      Лимит на легионеров расплодил этих "великих" футболистов милионеров. Лимит это зло для российского футбола. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2649

      serglider 22 часа назад

      Стопудово 80% футболеров, не получают ту зарплату которая прописана у них в контрактах))) В Ютубе на канале Красава, один фуиболер откровенничал, как получал зарплату с левой банковской карты. А там еще завязаны: агенты, тренеры, менеджмент клуба. Коррупция она не может где-то быть. Ее или нет или она везде! Так что распилы, откаты, взятки, договорняки и бюджетные бабки - неотъемлемая часть российского футбола.

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      Рейтинг: +24766

      DOCTOR PENALTY 22 часа назад

      А остальные 20% заслуживают что-ли?..

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      Рейтинг: +68185

      portero 22 часа назад

      99,% чинуш не заслуживают тех днег что имеют.....

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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 22 часа назад

      иногда и Канчельскис правду матку рубит но кто его слушает кому то это не выгодно но вот кому давно пора ввести потолок зарплат и по возрасту и по выступлению за команду и всё должно быть открыто чтобы не было зарплат в конвертах

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      Рейтинг: +14956

      Алексей З 23 часа назад

      Интересно , а в какой отрасле у нас адекватные работе зарплаты ?
      Не ту страну назвали Гондурасом !!!

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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 > Алексей З 22 часа назад

      у нас кто не работает тот жирно живёт и сладко жрёт

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      Рейтинг: +14540

      Skull_Boy 23 часа назад

      Ясен хрен

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