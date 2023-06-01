«Зенит» – лучший клуб РПЛ в 2022 году по доходам в дни матчей, «Спартак» – 2-й

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022-й год.
По доходам в дни матчей лидирует «Зенит» с показателем 1,34 миллиарда рублей.
В топ-6 вошли четыре команды из Москвы – «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив».
Рейтинг клубов РПЛ по доходам в матчдэй выглядит так:
- «Зенит» – 1 344,2 млн рублей, рост с прошлого года – 269,2 млн;
- «Спартак» – 1 326,6 млн рублей, рост с прошлого года – 268,7 млн;
- «Динамо» – 665,6 млн рублей, рост с прошлого года – 206,9 млн;
- «Краснодар» – 516,7 млн рублей, рост с прошлого года – 9,4 млн;
- ЦСКА – 469,6 млн рублей, рост с прошлого года – 155,5 млн;
- «Локомотив» – 264,1 млн рублей, падение с прошлого года – 60,4 млн;
- «Урал» – 124 млн рублей, рост с прошлого года – 71,7 млн;
- «Ростов» – 100,7 млн рублей, падение с прошлого года – 0,8 млн;
- «Пари НН» – 89,4 млн рублей, рост с прошлого года – 55,6 млн;
- «Крылья Советов» – 79,6 млн рублей, рост с прошлого года – 20,8 млн;
- «Сочи» – 78,9 млн рублей, рост с прошлого года – 2,7 млн;
- «Факел» – 71,8 млн рублей, рост с прошлого года – 56,2 млн;
- «Торпедо» – 44,4 млн рублей, рост с прошлого года – 34,5 млн;
- «Оренбург» – 27,4 млн рублей, рост с прошлого года – 20,7 млн;
- «Химки» – 16,9 млн рублей, рост с прошлого года – 9,1 млн;
- «Ахмат» – 7,7 млн рублей, рост с прошлого года – 1,4 млн.
Источник: сайт РФС