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    • «Зенит» – лучший клуб РПЛ в 2022 году по доходам в дни матчей, «Спартак» – 2-й

    «Зенит» – лучший клуб РПЛ в 2022 году по доходам в дни матчей, «Спартак» – 2-й

    РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022-й год.

    По доходам в дни матчей лидирует «Зенит» с показателем 1,34 миллиарда рублей.

    В топ-6 вошли четыре команды из Москвы – «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив».

    Рейтинг клубов РПЛ по доходам в матчдэй выглядит так:

    1. «Зенит» – 1 344,2 млн рублей, рост с прошлого года – 269,2 млн;
    2. «Спартак» – 1 326,6 млн рублей, рост с прошлого года – 268,7 млн;
    3. «Динамо» – 665,6 млн рублей, рост с прошлого года – 206,9 млн;
    4. «Краснодар» – 516,7 млн рублей, рост с прошлого года – 9,4 млн;
    5. ЦСКА – 469,6 млн рублей, рост с прошлого года – 155,5 млн;
    6. «Локомотив» – 264,1 млн рублей, падение с прошлого года – 60,4 млн;
    7. «Урал» – 124 млн рублей, рост с прошлого года – 71,7 млн;
    8. «Ростов» – 100,7 млн рублей, падение с прошлого года – 0,8 млн;
    9. «Пари НН» – 89,4 млн рублей, рост с прошлого года – 55,6 млн;
    10. «Крылья Советов» – 79,6 млн рублей, рост с прошлого года – 20,8 млн;
    11. «Сочи» – 78,9 млн рублей, рост с прошлого года – 2,7 млн;
    12. «Факел» – 71,8 млн рублей, рост с прошлого года – 56,2 млн;
    13. «Торпедо» – 44,4 млн рублей, рост с прошлого года – 34,5 млн;
    14. «Оренбург» – 27,4 млн рублей, рост с прошлого года – 20,7 млн;
    15. «Химки» – 16,9 млн рублей, рост с прошлого года – 9,1 млн;
    16. «Ахмат» – 7,7 млн рублей, рост с прошлого года – 1,4 млн.

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    Источник: сайт РФС

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    01.06.2023 22:33
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик 2 июня, 11:52

      У рыл на стадионе пусто, с кого они деньги доят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1062

      7:1 1 июня, 22:52

      нормально так хряков обувают на стадионе. и дело не в бесплатных билетах, которые раздавали пару туров у нас - а в том, что в дни матчей люди покупают еду, напитки, атрибутику и т.д. т.к. на открывашке посещаемость в разы ниже, чем в питере, то тратить на стадионах они должны были сильно больше, чтобы в итоге закончить с одинаковым результатом по доходам.

      4
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      ...
      Рейтинг: +13998

      R_a_i_n > 7:1 2 июня, 07:41

      В дни матчей люди на вашем стадионе покупали еду и напитки? А как же бесплатный хот-дог и пол литра минералки?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1062

      7:1 > R_a_i_n 2 июня, 08:21

      пару раз раздали тем нескольким тыщам людей - и ты это на полном серьёзе будешь учитывать за весь сезон?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13998

      R_a_i_n > 7:1 2 июня, 09:01

      Ну ты же на полном серьёзе веришь в эти красивые цифры.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 1 июня, 22:48

      интересно откуда у Спартака такие доходы у них на матчах почти всегда не больше 10тыс болельщиков

      3
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      ...
      Рейтинг: +4543

      Spirit_78 > Garrincha58 1 июня, 23:22

      Видимо, бабки отмывают через свою Открывашку.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3987

      ФК Пупсик > Garrincha58 2 июня, 11:53

      Они с заправок лукойла прибавили - кто покупает там бензин, тот и платит за их вакханалию!

      0
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