«Зенит» – лучший клуб РПЛ в 2022 году по доходам в дни матчей, «Спартак» – 2-й

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022-й год.

По доходам в дни матчей лидирует «Зенит» с показателем 1,34 миллиарда рублей.

В топ-6 вошли четыре команды из Москвы – «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив».

Рейтинг клубов РПЛ по доходам в матчдэй выглядит так: