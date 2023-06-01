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    Сергеев: «Спартак» – особенный соперник для «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев назвал «Спартак» особенным соперником для клуба из Петербурга.

    – Вернемся к «золотому» матчу со «Спартаком». Как Семак настраивал команду?

    – Перед игрой он был не так многословен. Я помню, он сказал: «Вас даже не надо настраивать – вы сами все понимаете». Такой матч, особенно – дерби.

    Мы сами понимали, что именно в этом матче мы можем стать чемпионами, и это будет вдвойне приятно, потому что «Спартак» – это, как ни крути, особенный соперник для «Зенита». Где-то игра у нас, может, не получалась, но самое главное – результат.

    – Не обидно, что кубок и медали за победу в чемпионате не вручили после матча со «Спартаком»? Все же и принципиальный соперник, и такая развязка, и личная драма.

    – Если честно, я и думал, что награждение будет именно после «Спартака». Но мы не думали об этом, потому что все равно были полны эмоциями, и нам уже было без разницы, сегодня нам дадут кубок или на следующей игре. Все были настолько увлечены победой и празднованием, что этот вопрос отошел на второй план.

    Только потом нам сказали, что награждение будет после «Краснодара».

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.06.2023 17:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2583

      ПалкоВводецъ (returned) 1 июня, 21:04

      Какое дерби, года сви ньи фарм клуб Зенита, ежегодно приносящие 6 очков и кучу забитых голов? Гыгыгы

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      Рейтинг: +1971

      Suvorov51 1 июня, 20:50

      Все хорошо Ванюша, слово дерби помойки из питера не клицу, у помойки нет дерби, она одна помойка в питере

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