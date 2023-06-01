Сергеев: «Спартак» – особенный соперник для «Зенита»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев назвал «Спартак» особенным соперником для клуба из Петербурга.

– Вернемся к «золотому» матчу со «Спартаком». Как Семак настраивал команду?

– Перед игрой он был не так многословен. Я помню, он сказал: «Вас даже не надо настраивать – вы сами все понимаете». Такой матч, особенно – дерби.

Мы сами понимали, что именно в этом матче мы можем стать чемпионами, и это будет вдвойне приятно, потому что «Спартак» – это, как ни крути, особенный соперник для «Зенита». Где-то игра у нас, может, не получалась, но самое главное – результат.

– Не обидно, что кубок и медали за победу в чемпионате не вручили после матча со «Спартаком»? Все же и принципиальный соперник, и такая развязка, и личная драма.

– Если честно, я и думал, что награждение будет именно после «Спартака». Но мы не думали об этом, потому что все равно были полны эмоциями, и нам уже было без разницы, сегодня нам дадут кубок или на следующей игре. Все были настолько увлечены победой и празднованием, что этот вопрос отошел на второй план.

Только потом нам сказали, что награждение будет после «Краснодара».