Карпукас рассказал, как Дзюба повлиял на «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о влиянии нападающего Артема Дзюбы на команду.

– Как изменилась атмосфера в команде с приходом Дзюбы?

– В лучшую сторону. Он помогает разгрузиться эмоционально, даже когда не все идет хорошо – найдет слова, которые нужны. Своим авторитетом может и напихать. В России он выиграл все, мы должны к нему прислушиваться. У него колоссальный опыт!

Он помогает не только в раздевалке, есть и лидерские качества, победный характер – так мы можем переломить игру. Дзюба знает, что сказать. И подает личный пример на поле.

– В какие моменты Дзюба может напихать?

– Он играл с футболистами высокого уровня. У него есть определенные ожидания от игровых моментов – качества паса, удара, навеса. Когда это не соответствует ожиданиями, Дзюба может высказаться.

– Говорят, что Дзюба постоянно шутит. Тебя стебал как-то?

– Так и есть. Когда первый раз его на сборах увидел... Он все время говорит. Постоянно! Стеб? По прическе мне все время задает какие-то вопросы. На это я просто улыбаюсь, меня не задевает это.