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    Карпукас рассказал, как Дзюба повлиял на «Локомотив»

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о влиянии нападающего Артема Дзюбы на команду.

    – Как изменилась атмосфера в команде с приходом Дзюбы?

    – В лучшую сторону. Он помогает разгрузиться эмоционально, даже когда не все идет хорошо – найдет слова, которые нужны. Своим авторитетом может и напихать. В России он выиграл все, мы должны к нему прислушиваться. У него колоссальный опыт!

    Он помогает не только в раздевалке, есть и лидерские качества, победный характер – так мы можем переломить игру. Дзюба знает, что сказать. И подает личный пример на поле.

    – В какие моменты Дзюба может напихать?

    – Он играл с футболистами высокого уровня. У него есть определенные ожидания от игровых моментов – качества паса, удара, навеса. Когда это не соответствует ожиданиями, Дзюба может высказаться.

    – Говорят, что Дзюба постоянно шутит. Тебя стебал как-то?

    – Так и есть. Когда первый раз его на сборах увидел... Он все время говорит. Постоянно! Стеб? По прическе мне все время задает какие-то вопросы. На это я просто улыбаюсь, меня не задевает это.

    • Дзюба накануне продлил контракт с «Локомотивом».
    • Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Дзюба после возвращения в Россию забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2023 16:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      Ччаппай 1 июня, 18:07

      Дзюба зарешал, конечно. У менеджера, подписавшего его в Локо, прекрасная чуйка

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