Месси – Бускетсу: «Сильно люблю тебя, было честью провести с тобой столько времени»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси записал видеообращение полузащитнику Серхио Бускетсу, который на прошлой неделе провел последний матч на «Камп Ноу». Он уйдет из «Барселоны» по окончании сезона.

«Буси, ты заслужил такую церемонию прощания на «Камп Ноу». Для меня было честью провести с тобой столько времени как на поле, так и за его пределами. Желаю тебе всего лучшего в будущем. Сильно люблю тебя. Целую», – сказал аргентинец.