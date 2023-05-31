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    • Бензема согласился перейти в «Аль-Иттихад» и сообщил об этом «Реалу»

    Бензема согласился перейти в «Аль-Иттихад» и сообщил об этом «Реалу»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема положительно ответил на предложение от «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. Француз готов переехать в Саудовскую Аравию.

    О своем желании Бензема сообщил руководству «Реала». Их шансы сохранить Карима, у которого истекает контракт, оцениваются как небольшие.

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    Источник: Foot Mercato

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    31.05.2023 23:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2646

      serglider 11 минут назад

      Кто бы сомневался)))

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