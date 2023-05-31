Бензема согласился перейти в «Аль-Иттихад» и сообщил об этом «Реалу»

Нападающий «Реала» Карим Бензема положительно ответил на предложение от «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. Француз готов переехать в Саудовскую Аравию.
О своем желании Бензема сообщил руководству «Реала». Их шансы сохранить Карима, у которого истекает контракт, оцениваются как небольшие.
- 200-миллионное предложение Бензема сделал чемпион страны «Аль-Иттихад», который тренирует экс-вратарь «Динамо» Нуну Эшпириту Санту.
- Карим в «Реале» с 2009 года.
- С командой он 5 раз брал Лигу чемпионов.
Источник: Foot Mercato