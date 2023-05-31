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  • «Полный беспредел»: Канчельскис обвинил РФС в убийстве «Алании»

«Полный беспредел»: Канчельскис обвинил РФС в убийстве «Алании»

31 мая 2023, 18:46
6

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал недопуск «Алании» к стыковым матчам.за право выступать в РПЛ.

  • Из-за отсутствия лицензии РФС-1 клуб не допустят до стыковых матчей.
  • В стыках сыграет «Родина», идущая на 5-м месте.
  • «Алания» занимает 3-ю строчку.

«Не понимаю, почему «Аланию» не допустили до участия в РПЛ. Дайте хотя бы временно играть на «Ахмат-Арене», ведь это регион, в котором любят футбол. Понятно, какие люди работают в федерации футбола – дилетанты. Как они могут принять правильное решение?

«Алания» билась и заслуженно заняла третье место в ФНЛ. А нефутбольные деятели принимают такое глупое решение. РФС, что ж вы так убиваете «Аланию»? Видимо, хотят выделиться и показать, какие они крутые: «зарезали» «Аланию» и не дали им играть.

В первую очередь нужно основываться на спортивном принципе, а они что делают? У «Родины» тоже нет своего стадиона, но при этом клуб допускают. Значит, одним можно, а другим нельзя – полный беспредел.

Но они же там все умные: сначала разгадывают кроссворды, а потом принимают решения. О чeм с ними можно говорить – о кроссвордах?

У «Алании» есть болельщики и традиции: клуб в своe время становился чемпионом страны. Вам самим не стыдно так относиться? Наверное, они живут только по определeнным законам, которые им хочется делать.

Ко всем командам нужно относиться справедливо. Хватит незаслуженно убивать отдельный клуб. Зачем тогда вообще играть в футбол, если у нас нет спортивного принципа? В голове не укладывается, что РФС творит с российским футболом», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Алания Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
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eugen-han
1685550698
Правила для всех одни, а прецедент уже был, когда не допустили Оренбург в РПЛ, при чём с первого или второго места, сейчас не помню. Так что всё по делу. Опять же есть более ранний обратный прецедент, когда допустили Тамбов, который так и не устранил замечания и неудолетворил требования по домашнему стадиону.
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derrik2000
1685554261
Я, конечно, против того, чтобы на плевали на спортивный принцип и в этом вопросе полностью поддерживаю Андрея... НО! Почему-то НЕТ позиции руководства Алании, руководства Северной Осетии по этому вопросу. Можно, ведь,было,наверное, дать гарантии реконструкции, а пока домашние матчи проводить в том же Саранске или ещё где. Хотя, в ЭТО непростое время как раз и нужно популяризировать футбол, а, с учётом отлучения от УЕФА, забить на их правила!
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сhera373
1685693478
Аланию,допустим, правильно недопускают до стыковых,тогда и Родину надо не пускать! Родина играет на стадионе Академии Спартака.Оренбург не пустили в Премьерлигу т.к. стадион не вмещал 10 000 зрителей,а стадион Академии Спартака вмещает всего 2 700 зрителей.Где здесь спортивный принцип?! Сажать пора чиновников РФС!!! Прокуратура- АУУУ!!!
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Garrincha58
1685793976
Алания себя убила много лет назад, а была команда очень сильная
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